NB III., Keleti csoport

Vasárnap, 17.00

Facultas-Tiszafüredi VSE–Vasas FC II.

A múlt vasárnapi, nem várt, nagy arányú hazai veresége után ha pontot szerezni nem is tudott, de legalább tisztességgel helytállt Dorcsák Zoltán gárdája a DEAC otthonában. Ez már félsiker vallotta be lapunknak a tréner, aki szerint most fegyelmezettebben játszottak, mint legutóbb és ha ebben a szellemben folytatják, nem lehetnek kiesési gondjaik. A Vasas második csapata kötéltáncot vív a bentmaradást jelentő pozícióért, és égetően szüksége van minden pontra. A hazaiak csapatában Kalóz Ádám játéka még mindig bizonytalan, az ő szereplése kulcskérdés lehet az eredményesség vonatkozásában.