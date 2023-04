Kisvárda Master Good II–Facultas Tiszafüredi VSE 3–2 (2–0)

Kisvárda, 100 néző, vezette: Szántó Simon Péter (Flinta, Németh)

Tiszafüred: Tajti – Csábi (Pataki, a szünetben), Karika (Mácsai, a szünetben), Baranyi, Galla (Skulka, a szünetben) – Tomola, Barzsó (Szövetes, 72.), Oláh N. – Kenderesi (Szabó V., 10.), Pintér V., Oláh L. Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Helesh (4.), Himics (35., 81.), ill. Oláh N. (61.), Skulka (92.)

Az elmúlt hetek sikertelen szereplése után javítani szeretett volna mérlegén a Tiszafüred gárdája. Múlt vasárnap hazai pályán már sikerült döntetlenre menteniük a Tiszaújváros elleni találkozót, amivel négy meccsen át tartó vereségsorozatuk szakadt meg. Kisvárdán azonban nem várt rájuk egyszerű feladat, a vasárnapi matinén ráadásul az első percekben vezetést szerzett a hazai csapat. Amelynek játékosai durva belépőkkel akartak tekintélyt szerezni maguknak, ehhez pedig jó partnerre leltek az erélytelen játékvezetőben. Kenderesi Dávid lett az áldozata a kisvárdai játékosok túlzott keménységének, akit kórházba is kellett szállítani. A második bekapott gól nem sok jót sejtetett a folytatásra, Dorcsák Zoltán pedig hármascserére szánta el magát a szünetben, aminek eredményeképp negyedóra elteltével szépített is a vendégcsapat. Az egyenlítéshez is közel állt a Füred, ám ahogy a korábbi fordulókban is, a vendégek kihagyták a kínálkozó lehetőségeket, a másik oldalon az ellenfél – kihasználva a védelem megingását – újra egy góllal büntetett. A hosszabbításban már késve érkezett a második tiszafüredi találat, így 3–2-es vereséget szenvedtek a Tisza-tó partiak.

Dorcsák Zoltán: – Megint csak saját magunkat vertük meg azzal, hogy könnyű gólokat engedélyeztünk aktuális ellenfelünknek. Arról már nem is beszélve, hogy az erélytelen játékvezetés miatt a hazai játékosok milyen durvaságokat engedhettek meg maguknak.