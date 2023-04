Szolnoki Olajbányász–Bp. Honvéd 91–69 (28–13, 21–19, 29–11, 13–26)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Tőzsér D., Lengyel Á., Szilágyi B.

SZOLNOK: JABRIL DURHAM 10, LUKÁCS N. 17, Barnes 9/6, SZUBOTICS 8, Williamson 7/3. Csere: Rudner 9/9, Sebők A. 2, Gavin 11/9, Pongó Máté 3/3, RÉVÉSZ Á. 8/3, Gilszki 4/3, Vincze R. 3/3. Edző: Gasper Potocnik

HONVÉD: MIJOVIC 14/3, Kopácsi 4/3, Sherman 12/6, Crawley 9, PERINGER 13. Csere: Demeter 5/3, Hajdu P. 5/3, Reizinger. Tarján I. 3, Rédei, Csomós K., Vámos. Edző: Baksa Szabolcs

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–3. 8. p.: 22–7. 15. p.: 42–22. 19. p.: 49–32. 25. p.: 63–36. 28. p.: 68–41. 34. p.: 80–53. 38. p.: 87–63.

Mestermérleg:

Az Olaj biztos másodikként várta a zárókört, míg a Honvéd a kiesés ellen küzd, ennek ellenére sem lehetett leírni a vendégcsapatot, amely decemberi, fővárosi összecsapásán szoros meccsre kényszerítette a piros-feketéket. Nagyon bekezdtek a hazaiak, akik a Jabril Durham-Lukács Norbert-Bojan Szubotics trió vezetésével sorra érték el pontjaikat. Mindehhez az is kellett, hogy keményen védekezzenek a Honvéd alakulatán. Hamar tizenöt pontra növelték előnyüket a szolnokiak, a Honvéd csak kereste a játékát. Igaz, a második negyedben pontszámban már nem volt akkora különbség a felek között, ígyis 49–32-re vezettek a szolnokiak húsz perc elteltével.

A fordulást követően még tovább nőtt a differencia, mert az Olaj három perc alatt egy 11–0-s rohamot produkált. A folytatásban sem álltak le a hazaiak, akik szorgalmasan gyártották a pontokat, Gasper Potocnik pedig egyes játékosainak lehetőséget adott a bizonyításra, amivel mindannyian éltek is. A zárónegyedben engedtek a gyeplőn a szolnokiak, a Honvéd pedig élve a lehetőséggel csökkentett hátrányán.

Így látták a szakemberek a meccset:

Gasper Potocnik: – Először is szeretnék gratulálni a csapatnak, a menedzsmentnek, a klubnál dolgozóknak és persze a rajongóknak is, mindenkinek fontos szerepe volt abban, amit elértünk az alapszakaszban. Úgy vélem készen állunk a szezon következő részére. Ami a mai meccset illeti, alapvetően jól játszottunk, de volt néhány eladott labdánk és ezekből könnyű kosarakat kaptunk. Összességében elismerésem a csapatnak, hiszen olykor látványos játékkal győztük le vetélytársunkat.

Baksa Szabolcs: – Alapvetően egy szórakoztató mérkőzést tudtunk játszani Szolnokon, és ez is volt a célunk, hogy ne feltartott kézzel jöjjünk, és ahogyan csak tudjuk, megnehezítsük az Olajbányász dolgát. Sok sikert kívánok mindkét fronton a Szolnoknak, nagyon jó csapatuk van és a hazai pályájuk is nagyon jó volt az atmoszféra, gratulálok a szurkolóknak is. Mi pedig, ahogy a játékosom is mondta, készülünk tovább, várjuk vissza a sérülteket és most kezdődik igazán a bajnokság érdemi része számunkra.

További eredmények: Nyíregyháza–Sopron 84–90, Szedeák–Oroszlány 85–63, ZTE KK–Kecskeméti TE 63–71, Alba Fehérvár–Falco KC 97–91, DEAC–Kaposvár 83–71, Körmend–Atomerőmű SE 82–74