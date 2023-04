Szőnyi Ferencnek regényes története van. Szó szerint, a róla készült életrajzi kötetet bárki kézbe is vehette Szolnokon, a Verseghy Ferenc Könyvtárban pénteken tartott könyvbemutatón. De ez nem teljesen adja vissza a valóságot. A ma 58 esztendős Szőnyi Ferenccel ugyanis annyi minden történt élete során, hogy szinte könyvsorozatért kiált.

Bravúr volt tehát az ultratriatlonos világbajnok történetét egyetlen műben megírni. Ezt a bravúr egy másik világbajnok hajtotta végre: a vb mellett Európa-bajnoki címet is szerző öttusázó, újságíró, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, Kálnoki Kis Attila.

A szerző és a főszereplő egymásra találása – mondhatni – adta magát. Ahogy Szőnyi neve egyre vastagabb betűkkel íródott be az ultratriatlon históriájába, megjött az újságírói interjúkérelem Kálnoki Kistől. A beszélgetés olyan jól sikerült, hogy végül ez vezetett az életrajzi mű megírásához. No meg persze az a józan ésszel nehezen, vagy inkább semennyire felfogható kilométerszám, amit Szőnyi Ferenc futva, úszva és kerékpáron addig, és azután is teljesített.

A könyv mindenesetre feltárja például, milyen harminc nap alatt harminc Ironmant teljesíteni: ez közel 4 km úszást, 180 km kerékpározást és egy maratont jelent naponta.

Noha Szőnyi elmúlt éveit az emberi állóképesség végső határán töltötte, maga a főszereplő is elmondta a könyvbemutatón, a történet valójában nem – csak – erről szól. – Ez nem sportkönyv. Nincsenek benne számok a tempóról, részidőről. A versenyszellem a lényege – foglalta össze Szőnyi, aki mentalitását édesapjától kapta, akivel – mint mondta – mindent versenyben csináltak.

Küzdőszellemet persze – amint a könyvből is kiderül – nem csak örökölt, szerzett is. Az ácsi disznóólban végzett munkától indult, de sikeres vállalkozóvá, üzletemberré vált. Majd többször bukott, az üzleti és a magánéletben is. Ám mindkettőből fel tudott állni, utóbbiból új szerelem, házasságon kívüli gyerek, és világbajnoki címben csúcsosodó sportpályafutása is származott.

Ha már származás: a kötet a Szőnyi Ferenc, The Racemachine nevet kapta. Mégpedig azért, mert egy bonyhádi dupla-Ironman viadalon a még feltörekvőben lévő magyar versenyző levakarhatatlanul loholt a világ legjobbjainak nyomában. Egyikük, egy német ultrás megelégelte, hogy sehogy sem tudja lerázni Szőnyit, és magából kikelve, idézhetetlen szavak kíséretében vágta a fejéhez, hogy „te egy versenygép vagy”.