Labdarúgás / Galériával 51 perce

Zsinórban tizedik győzelmét aratta a Lurkó a megye II.-ben

A Megyei II. osztályban a bajnoki címért való versenyfutásban már csak két csapat van jelen, az éllovas, és zsinórban tizedik győzelmét is begyűjtő Lurkóval már csak a Jászapáti tudja tartani a lépést. Alsóházi rangadón aratott sikert az Abádszalók, diadalmaskodott a Kunmadaras és a Fegyvernek is. A Tiszajenő továbbra is gödörben van, Polgár Lajosék már négy meccse nyeretlenek.

Munkatársainktól Munkatársainktól

Mile Krisztián (labdával) eddig a Lurkó összes tavaszi meccsén eredményes volt Fotós: Pesti József

Tiszajenő–Jászjákóhalma 0–0 Tiszajenő, 50 néző. Vezette: Arany László. Tiszajenő: Mészáros L. – FAZEKAS Á., Terjéki, Tóth A. (Puskás, 71.), Korsós, Czibak (Árvai, 89.), Nyuli L., Márton P. (Czigány, 68.), Cseh D. (Radics, 53.), Kozák (Rózsa M., a szünetben), Nyuli R. Edző: Polgár Lajos. Jászjákóhalma: Tóth N. – LÁSZLÓ D., Kispál (Kulcsár, 89.), NAGY P., Bojtos, UHRINYI, MOLNÁR L., Molnár II. L., Eszes, Gerevics, Nagy Zs. (Forgács, 71.). Edző: Lukácsi Antal. A hazai csapat görcsös játéka miatt nem sikerült helyzeteket kialakítani, a vendégek pedig kihagyták lehetőségeiket, így gól nélküli döntetlen született. Polgár Lajos: – Sajnos benne vagyunk egy sikertelen szériában, de a csapat akart, küzdött. Jövő héten megteszünk mindent a győzelemért. Gratulálok a vendégeknek. Lukácsi Antal: – A helyzetek alapján nyerhettünk volna, de igazságos eredmény született. Tudósított: Polgár Lajos Kunmadaras–Tiszaszentimre 2–0 (0–0) Karcag, 70 néző. Vezette: Túró Kálmán. Kunmadaras: Havellant – Seres, Bernáth (Balajti, 23.), Rózsa S., Balogh A., Penti, Kocsis J., Simon S., Szívós Gy., Burai, Szendrei (Oláh K., 60.). Edző: Szívós Gyula. Tiszaszentimre: Kalóz – Újvári, Szőke P., Faghiura, Muliter (Papp S., 79.), Torma (Turó, 60.), Pap T., Németh J., Varga Z., Sóskuti. Edző: Kalóz Imre. Gólszerző: Penti (59., 87.). Jó iramú, színvonalas mérkőzésen jól szervezett és fegyelmezett játékkal, megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat. Szívós Gyula: – Gratulálok a csapatomnak a három pont megszerzéséhez! Tudósított: Szívós Gyula Abádszalók–Jászboldogháza 6–2 (3–1) Abádszalók, 70 néző. Vezette: Győrfi István. Abádszalók: Horváth Zs. – KÁLMÁN ZS., Halas M., Pócsi (Halas A., 80.), Farkas D. (Nagy B., 65.), Horváth Sz., DÁNYI (Csonka, 75.), JUHÁSZ A., Pataki G. (Oláh A., 65.), Weiszhaupt, SZÓLÁDI. Edző: Lajos Tibor. Jászboldogháza: Menyhárt R. – Pomázi, Szöllősi, Racs (Jancsó, 73.), Nagy M., Katona Z., Kisnémeth, Káposztás Dáv., Bodor M., Kövér, Gömöri. Edző: Bodor Máté. Gólszerzők: Horváth Sz. (11.), Dányi (29., 42., 67.), Juhász A. (55.), Szóládi (83.), ill. Kisnémeth (40.), Káposztás Dáv. (49.). Gyenge színvonalú, lassú mérkőzésen nem volt kérdéses, hogy a hazai csapat nagyarányú győzelemmel zárja a találkozót. Lajos Tibor: – Igazából mindegy milyen körülmények közt, de régen volt, hogy az abádszalóki csapat ennyi góllal nyerjen, úgyhogy gratulálok a srácoknak! Tudósított: Lajos Tibor Fegyvernek–Tiszagyenda 3–1 (2–1) Fegyvernek, 200 néző. Vezette: Szénási Gábor. Fegyvernek: Korpás – MÁRTON P., CSORTOS J. (Náhóczki R., 78.), BOHÁCS D., Stalmájer (Bohács M., 74.), RÉZSÓ K., Szász, Szabó M. (Kóródi, 87.), Fehér L. (Knipfel, 67.), Domán, Budai (Kerepesi, 69.) Edző: Bohács Tibor. Tiszagyenda: Tasi – MÁGA N., CSÍK H., BOROS B., Hevesi Tóth, Rézsó G. (Bruna, 42.), Boros D., Márton, Cseh, Rézsó Zs., Lukács. Edző: Boros Tibor. Gólszerzők: Domán (28.), Csortos (41.), Kóródi (90+3.), ill. Boros B. (23.). Nagy iramú, sportszerű mérkőzést láthatott a szépszámú, lelkes közönség, amelyen mindkét csapat győzelemre játszott. Bohács Tibor: – Akaratban egymást múlták felül a srácok és helyenként a játékuk is rendben volt, aminek meg lett az eredménye. Boros Tibor: – Jól kezdtük a mérkőzést, megszereztük a vezetést majd két-három ordító helyzetet elhibáztunk. Ezt a hazaiak remekül kihasználták és megérdemelten nyertek. Jobbulást kíván az egész csapat Rézsó Gabinak! Tudósított: Náhóczki Sándor Túrkeve–Jászapáti 0–3 (0–1) Túrkeve, 100 néző. Vezette: Medve Dóra. Túrkeve: GULYÁS G. – VARGA A., Rapi, Kállai Do. (Horváth Á., 57.), Puporka, Lengyel R., Suszter, Kállai Dá. (Kalmár P., 70.), Geszti, Moldván, Lisznyai. Edző: Jandó Ferenc. Jászapáti: VINCZE G. – ILLÉS G., Szabari. URBÁN M., Menyhárt D., Csőke (Somogyi, 70.), Birkás, Szász, Balog N., Urbán K. (Lukácsi, 63.), Lendvai. Edző: Menyhárt Dániel. Gólszerzők: Csőke (33.), Menyhárt D. (67., 76. – az elsőt tizenegyesből). Közepes színvonalú mérkőzésen az esélyesebb Apáti megérdemelt győzelmet aratott. Jandó Ferenc: – Lélektelenül, gyengén játszottunk, így nem is lehetett más az eredmény, csakis vereség. Menyhárt Dániel: – Gratulálok a csapatomnak, mostanában most sok gólt szerzünk, ugyanakkor rengeteg helyzetet puskázunk el. Tudósított: Fekete Tamás

Lurkó Focimánia–Tiszaföldvár II. 1–0 Fotók: Pesti József

Lurkó Focimánia–Tiszaföldvár II. 1–0 (0–0) Szolnok, 75 néző. Vezette: Halgat János. Lurkó Focimánia: SÁNDOR B. – SOLTÉSZ-NAGY, Török T., ALBERT D. (Kurucz, 65.), Vörös (Tálas, 52.), NAGY A., Balázs B., Kiss B. (Nagy R., 84.), Juhász A., Csorba, Mile (Balogh S., 90+1.). Edző: Balázs Béla. Tiszaföldvár II.: Kovács I. – Tóth J., Makó (Kállai, 78.), Göblyös, Berki, Rózsa F., Budaházi, Petrányi (Szikora, 65.), Kutus, Huri, Ladányi. Edző: Czető Sándor. Gólszerző: Mile (71.) Gyenge színvonalú mérkőzésen a Lurkó sok hibával játszott, a földváriak pedig nem éltek lehetőségeikkel, így egy pontrúgás utáni gól döntött a hazaiak javára. Balász Béla: – Rossz felfogásban kezdtük a meccset, ez rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, de kiszenvedtük a három pontot. Czető Sándor: – Az elmúlt hetekhez képest sokat javult a játékunk, ennek köszönhetően az eredmény is jól alakult. Gratulálok a játékosaimnak a hozzáállásukhoz. Tudósított: Balázs Béla

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!