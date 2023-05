A másodosztályban is folytatódtak a rájátszás küzdelmei. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó elődöntő első összecsapásán az NKA Pécs a Vasas Akadémia, míg a PVSK a MAFC ellen szerzett vezetést. Az 5–8. helyért folyó csatározásokban viszont kuparendszerben, oda-vissza vágós mérkőzéseket vívnak a csapatok. A Jászberényi KSE a BKG PRIMA Akadémia ellen kedden kezd Szigetszentmiklóson, a Ceglédi KE–DEAC U23 találkozón viszont pénteken 18.30-kor lesz az első feldobás Szolnokon, a Tiszavirág Arénában.

A Cegléd–DEAC U23 párharcban a felek egyaránt hozták alapszakaszbeli hazai meccseiket (80–76, 69–85). A negyeddöntőben a Cegléd az NKA Péccsel, míg a fiatal debreceni gárda a Vasas Akadémiával szemben maradt alul.

– Jó kis hajtós, tehetséges kosarasokból álló csapat a DEAC – mondta lapunknak Siska János, a Cegléd edzője. – Soraikból többen is szerepeltek a klub U20-as és egyetemi csapatában, amelyek az elmúlt hétvégén bajnoki címeket nyertek. Nem lesz egy könnyű párharc, de a szezonban már többször is bizonyítottuk, hogy mire vagyunk képesek. Jó meccseket akarunk játszani a DEAC-cal szemben is, amelyet már egyszer sikerült legyőznünk az évad során.