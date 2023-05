Az Esélyegyenlőség napja, és a hétvégi gyermeknap alkalmából rendezett esélyegyenlőségi sportnapot csütörtökön a Szolnoki Sportcentrum. A Véső úti atlétikai pályán tartott rendezvényre tavaly 75 gyermek jött el, idén viszont már közel kétszáz hátrányos helyzetű fiatal, és száz kísérő érkezett a versengéssel egybekötött sportágismertetőre.

– A gyerekek különféle sportokat próbálhattak ki. Volt váltóverseny, trambulin, mocsárjárás, de kézműveskedni is lehetett – mondta el Pápai Anett, a Sportcentrum irodavezetője. Hozzátette, a rendőrség együttműködése révén rendőrautóba is beülhettek a fiatalok, de megismerkedhettek terápiás kutyákkal is, a Sportcentrum szakosztályai közül pedig idén vívók tartottak bemutatót. Utóbbi sportág felszereléseit ott helyben magukra is ölthették a kicsik.

Cél a megkülönböztetés megelőzése Május 5-e az Esélyegyenlőség napja. A 2009-ben életre hívott emléknap célja az esélyegyenlőség előmozdítása, a hátrányos helyzetből fakadó diszkrimináció megelőzése, így számos európai országban e naphoz kapcsolódóan szokás szemléletformáló rendezvényeket tartani.

– A gyerekek számára nagyon fontos az egészséges életmód, és ennek az egyik fontos eszköze a sport, a közös együttlét öröme – ez utóbbi a lelki egészség szempontjából is fontos – mutatott rá Bóka Barbara, a Liget Úti EGYMI tagintézményvezetője. Mint mondta, lassan véget ér a tanév, hétvégén gyereknap is lesz, úgyhogy egy vakációhoz közeledő, vidám együttléttel szerették volna meglepni a fiatalokat. Szerinte a gyerekek nagyon jól érezték magukat.

Utóbbit alátámasztandó: ottjártunkkor a fiatalok egy csoportja épp a Szolnoki Olajbányász játékosaival kergette az – ezúttal foci – labdát.

– Szerencsére ez már nem az első alkalom, hogy itt lehetünk a srácokkal, és bízunk benne, hogy lesz is még rá alkalmunk – osztotta meg hírportálunkkal Pallai Tamás, az Olaj játékosa. – Elképesztő az a szeretet és odaadás, amit ezektől a gyerekektől kapunk. Nagy élmény nekünk ez a kezdeményezés, és remélem, a gyerekeknek is az – fogalmazott a sportoló. Hozzátette, örömteli látni, hogy azok a gyerekek, akik nehezebb körülmények közé születnek, önfeledten szórakozhatnak.