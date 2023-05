A fővárosi Ormai-csarnok adott otthont a közelmúltban megrendezett „Nebuló” elnevezésű asztalitenisz-kupának, melyen a szolnoki Jászkun Volán SC versenyzőinek remeklése azt jelentette, hogy a klub jelentős előnnyel szerezte meg az első helyet az egyesületek közötti pontversenyben. A torna egyébiránt az U9-es és U10 országos bajnokság része volt.

A versenyen a Jászkun Volán SC-t hat fiatal asztaliteniszező képviselte. Az ország legjobb kilenc évesei között Holló Lizi, Balogh Zente és Koczka Hunor is bronzérmet szerzett, míg Salánki Barnabás és Farkas Péter a legjobb nyolc közé jutott ebben a korosztályban. Az U10-eseknél Hajdú Martin szintén ötödik helyen végzett. Balogh Zente a lány-fiú összevont villámtornán is remekelt, bronzérmet szerzett. A volános gyerekek különdíjakat is átvehettek: Koczka Hunor lett a legjobban küzdő sportoló, de Holló Lizit is díjazták.

Szöllősi Péterék tanítványai a technikai versenyek során is jeleskedtek. A legfontosabb ütésnek számító pörgetés terén a tíz éveseknél Hajdú Martin, míg az egy évvel fiatalabbaknál Holló Lizi és Balogh Zente ért el második helyezést, Farkas Péter pedig ügyességi futásban lett harmadik.