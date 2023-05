A megyei futballszezon a végéhez közelít, az első és a másodosztály küzdelmei már véget is értek, ám néhány csapatnak hátra van még egy nagy menet.

Kedden tartják a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kupa bronzmeccsét, másnap pedig a finálét.

Bár a két meccsen részt vevő együttesek lábában mára hozzávetőlegesen 30 meccs is van, mindegyiküknek érdemes csipkedni magát, hiszen valamennyiük számára téttel bír, mit alkotnak a kupában.

A harmadik helyért Törökszentmiklós és a Kisújszállás csap össze. A csapatok komoly ellenlábásai voltak egymásnak a megye I.-es bajnokságban. Végül a Miklós szerezte meg a harmadik helyet, de bizonyára a Kisújszállás szívesen venne revansot a bronzmeccsen. Az pedig szinte borítékolható, hogy a házigazda Törökszentmiklós hazai pályán mindent megtesz majd a győzelemért.

A presztízsen túl azért is nagyok a várakozások a harmadik hely kapcsán, mert térségünkből ezúttal három csapat szerezhet indulási jogot az országos főtáblára.

Utóbbira már kvalifikálta magát a két döntős. Közülük a Tiszaföldvár bizonyára harapósan érkezik a fináléra. A TiSE-nek ez az utolsó sansza, hogy megédesítse idényét azok után, hogy alulmaradtak a bajnoki versenyfutásban a Martfű ellen, valamint az NB II.-es futsalszezon vége sem volt az igazi. Egy kupagyőzelem viszont méltó lezárása lehetne idei teljesítményüknek. Arról nem is beszélve, hogy tavaly is övék volt a kupatrófea, így ezúttal címet is védhetnek. Ezt igyekszik minden erejével elrontani a Jászfényszaru gárdája. Edzőjük, Kemecsi László korábban elmondta, csapata a szezon végén egyértelműen a kupagyőzelmet helyezte előtérbe a bajnoksággal szemben, az utolsó bajnoki fordulók már a kupadöntőre való felkészülést szolgálták. Hogy ez hogyan sikerül, az legkésőbb szerda estére kiderül. Mindenesetre intő jel a TiSE-nek: a Fényszaru idén már őket és a Martfűt is megcsípte a Megye I.-ben.

A 2022-2023-as Megyei Kupa eddigi eredményei:

1. forduló: Cibakháza–Kengyel 6–0, Martfű–Rákóczifalva 3–1, Tiszasas–Mezőtúr 0–3, Cserkeszőlő–Kunszentmárton 1–1 (tizenegyesekkel: 3–4), Újszász–Jászfényszaru 0–15, Jászalsószentgyörgy–Jászapáti 3–0, Jászjákóhalma–Jászárokszállás 0–4, Jászboldogháza–Jánoshida 0–3, Jászkisér–Jászszentandrás 3–0, Fegyvernek–Kunmadaras 7–6, Tiszagyenda–Abádszalók 5–0, Túrkeve–Kenderes 3–1, Rebelog–Tiszaszentimre 0–3, Tiszaszőlős–Nagyiván 0–3, Kétpó–Berekfürdő 0–3, Bánhalma–Kunhegyes 1–5, Szolnok Fanatic–Besenyszög 3–0, Kőtelek–Lurkó Focimánia 2–3, Szajol–Tószeg 1–3.

2.forduló: Berekfürdő–Tiszaszentimre 3–1, Nagyiván–Túrkeve 4–6, Kunhegyes–Tiszagyenda 4–2, Tiszajenő–Tószeg 1–4, Lurkó Focimánia–Fegyvernek 3–0, Cibakháza–Mezőtúr 0–13, Kunszentmárton–Martfű 1–2, Jászalsószentgyörgy–Jászkisér 6–0, Jánoshida–Jászfényszaru 1–2, Szolnok Fanatic–Jászárokszállás 1–8.

3. forduló: Túrkeve–Kunhegyes 4–15, Berekfürdő–Mezőtúr 0–3, Lurkó Focimánia–Tószeg 1–2, Jászalsószentgyörgy–Jászárokszállás 0–3, Jászfényszaru–Martfű 3–0.

Negyeddöntők: Mezőtúr–Törökszentmiklós 0–2, Tószeg–Tiszaföldvár 1–2, Jászfényszaru–Jászárokszállás 3–3 (tizenegyesekkel: 4–2), Kunhegyes–Kisújszállás 0–3.

Elődöntők: Törökszentmiklós–Tiszaföldvár 0–3, Jászfényszaru–Kisújszállás 1–1 (tizenegyesekkel: 6–5).

A hátralévő program:

Bronzmérkőzés: kedd, Törökszentmiklós, Törökszentmiklós–Kisújszállás, 17.30. Döntő: szerda, Törökszentmiklós, Tiszaföldvár–Jászfényszaru, 17.30.