Szinte tapintani lehetett a feszültséget a találkozón, hiszen a mérkőzés tétjét érezte a szép számmal kilátogatott nézősereg, illetve a játékosok is a pályán. A meccs elején inkább a Szentgyörgy kísérletezett többet, azonban Pálinkás Botond kapus remek napot fogott ki, hiszen Szabó Zalán és Füleki Bálint próbálkozásánál is bravúrt kellett bemutatnia, de látványosan védte Fajka Dávid életerős szabadrúgását is.

A Tiszasas csak elvétve támadott, azonban szinte minden lehetőségében benne volt a gólveszély, így nem lehettek nyugodtak a hazaiak, és maximális koncentrációra volt szükségük végig.

A jászságiak számára nem jött jól, hogy már a mérkőzés elején Serfőző Zoltán sérülése miatt változtatni kényszerültek. A helyére beállt Fajka Dávid viszont remekül helyettesítette társát, pontrúgásai rendre veszélyt jelentettek az ellenfél kapuja előtt.

Az első 45 percben végül nem született gól, viszont egy jó iramú, izgalmas játékrészt láthatott a közönség.

A második félidő elején kicsit leült a meccs, és inkább a mezőnyben folyt a játék, viszont az idő előrehaladtával egyre feszültebbek lettek a játékosok, és sokszor elhamarkodott döntéseket hoztak. Továbbra is inkább a Szentgyörgy akarata érvényesült, a hazaiak támadtak többet, a tiszasasiak inkább kontrákra építettek, nem túl sok sikerrel. A jászságiak Fajka Dávid révén a kapufát is eltalálták, illetve egy szöglet után Kiss Bence fejesénél kellett újabb bravúrt bemutatnia Pálinkásnak.

Az utolsó negyedórában szinte egykapuzott a Jászalsószentgyörgy, Pataki Krisztofer előtt több helyzet is akadt, de hol a tiszasasiak kapusa, hol a védők mentettek az utolsó pillanatban, vagy éppen célt tévesztett a 36 gólos támadó, így 0–0-al ért véget a találkozó.

A vendégek védelme a mérkőzés folyamán végig állta a sarat, és kihúzta kapott találat nélkül, így egy pontot elhozott a bajnokesélyes otthonából. A hazai szurkolókon nem múlt semmi, végig buzdították kedvenceiket, azonban ez sem hozta meg a várt gólt.

Ezzel a döntetlennel a Szentgyörgynek még mindig két pont előnye van a tabella élén, és az utolsó fordulóban, Kétpón biztosíthatja be a bajnoki címet. A második helyezett Besenyszög nyert Bánhalmán szombaton, és legközelebb a Kőtelek otthonába látogat. A Tiszasas pontegyenlőséggel áll a Berekfürdővel a táblázaton, előbbi Újszászon lép pályára a záró körben, utóbbi pedig a Jászszentandrás vendége lesz.

Jászalsószentgyörgy–Tiszasas 0–0

Jászalsószentgyörgy, 200 néző. Vezette: Kósa Gábor (Medvegy Zs., Golecz G.)

Jászalsószentgyörgy: Lakatos I. – Füleki (Urbán, 67.), Pataki K., Kiss B., Illés A., Serfőző (Fajka D., 23.), Szabó Z., Fajka Á., Tóth G. (Kovács B., 82.), Molnár D. (Ronyecz, 70.), Farkas I. Edző: Varga László.

Tiszasas: Pálinkás – Nagy D., Nagy T., Drubina (Csernák, 88.), Kátai L., Tóth P. (László V., 90+2.), Sántha, Hábensusz V., Tollas (Kun T., 70.), Hábensusz Sz., Letácsik (Kátai Cs., 85.).