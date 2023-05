NB III. Keleti csoport

Vasárnap, 16.00

Karcagi SE–Vasas FC II.

Az edzőváltás után három győzelmet is elért Karcag szekere megtorpant az elmúlt fordulóban, szerzett góljaikkal csak keretbe foglalni tudták a mérkőzést – a bekapott öt találatra rég, az őszi szezon elején akadt példa. Előbb Körösladányban, majd a listavezető otthonában kaptak ennyi gólt, ezúttal a Debrecen II. fiataljaival szemben nem találtak ellenszert Csillag László játékosai. Most a kiesés ellen hadakozó Vasas látogat hozzájuk, akik mindent elkövetnek majd, hogy biztosítsák jövő évi tagságukat is ebben az osztályban. Az újonc Karcag viszont a hatodik helyre is jó eséllyel pályázhat, hiszen az előtte álló Kisvárda a még veretlen és utcahosszal vezető BVSC otthonában lép fel vasárnap.