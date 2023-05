„Ötös jár a csapatnak”

– Hogyan látta a mérkőzést? – kérdeztük a lefújás után Csillag Sándort, a győztes Kisújszállás trénerét.

– Paprikás hangulatú mérkőzés volt, azt gondolom ilyen sok lap nélkül is meg lehetett volna fogni. Az első félidőben kontrákra rendezkedtünk be, ebből volt három nagyobb lehetőségünk. A második félidőben megfogyatkoztunk, de ez összekovácsolta a csapatot. Az elődöntőben így kaptunk ki, most így nyertünk... A sors most sok mindent visszaadott, de ez a brigád meg is érdemelte.

– A kiállítás után mintha még jobban is játszottak volna, hogyan alakította át a csapatát?

– Miután megfogyatkoztunk, a centerposztot teljesen elengedtük, Hajdu Zsolt lépett vissza a kiállított játékos helyére, Csikós Lajos is eggyel hátrébb lépett, és a két szélsőt próbáltuk megjátszani, ez valóban, mintha jobban is működött volna, mint az első félidőben.

– Mi dönthetett a tizenegyeseknél az Önök javára?

– A szív meg az egység. Ez a csapat egyben van.

– Ezzel a győzelemmel kijutottak az országos főtáblára, ott milyen céljaik lesznek?

– Minden meccsnek igyekszünk úgy hozzáállni, hogy a legtöbbet hozzuk ki. Amennyire tudunk, felkészülünk, és minél tovább szeretnénk jutni.

– A bronzmeccsel véget ért a szezonjuk, összességében hogyan értékeli a 2022-2023-as idényüket?

– Amikor egy éve felkértek erre a munkára, nagyon sokat vacilláltam. Visszatekintve azonban egy percet sem bántam meg. A minimális cél az volt, hogy az első hatban végezzünk a bajnokságban, az extra pedig a dobogó lett volna. Ez sajnos végül nem sikerült, ám az előző idényhez képest két helyet javítottunk, a kupában pedig bronzérmesek vagyunk. Egy ötös osztályzattal küldöm el a fiúkat nyári szünetre.