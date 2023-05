Labdarúgás 9 perce

Egy lépésre a bajnoki címtől a Jászalsószentgyörgy a megye III-ban

Nyert a Szentgyörgy és a Besenyszög is a megye III hétvégi fordulójában, így a jászságiaknak még egy meccset meg kell nyerni a maradék kettőből, hogy övék legyen az aranyérem. A dobogó legalsó fokáért is tart még a verseny, hiszen a Tiszasast és a Berekfürdőt mindössze két pont választja el. Továbbra is gödörben van a Fanatic, amely már öt meccse nyeretlen zsinórban.

Pontosztozkodásba torkollott a Jászszentandrás–Kétpó alsóházi rangadó Fotó: Pesti József

Berekfürdő–Cibakháza 7–2 (1–0) Gólszerzők: Varga T. (40.), Takács S. (46.), M. Tóth (61.), Daróczi (67., 85.), Nagy A. (70., 83.), ill. Mátyus (60.), Nyitrai (79.). Besenyszög–Tiszasas 8–0 (3–0) Gólszerzők: Virág B. (12., 16., 38., 70., 76. – a harmadikat és az ötödiket tizenegyesből), Patonai (66.), Tóth K. (78., 90.). Szolnok Fanatic–Jászalsószentgyörgy 2–5 (0–3) Gólszerzők: Radics (76., 80.), ill. Füleki (5.), Pataki K. (11.), Fajka Á. (39.), Illés A. (86.), Farkas I. (89.). Jászszentandrás–Kétpó 3–3 (2–0) Gólszerzők: Kovács M. (9., 45.), Kovács D. (90+1. – tizenegyesből), ill. Bárány (46., 70.), Berecz (90+3.). Kőtelek–Bánhalma 6–3 (4–2) Gólszerzők: Bagi (24.), Luzsák (32.), Varga T. (41., 82.), Kónya (45.), Gólya E. (76.), ill. Szabó Á. (14.), Sárközi (34., 80.). Tiszaszőlős–Újszász 0–1 (0–1) Gólszerző: Szűcs D. (8.). Kengyel–Nagyiván 1–2 (1–1) Gólszerzők: Varga Z. (15.), ill. Fehér F. (38.), Farkas M. (76.).Kovács Levente

