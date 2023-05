Ezt várják a döntőtől a finalista csapatok szakvezetői

Molnár Zoltán, a Tiszaföldvár edzője: – Már hetek óta képben van a kupadöntő. A bajnokságban a második helyet szerezte meg a csapat, amit nyilván kudarcnak tekintünk, emiatt az utóbbi időben a kupadöntőre fókuszáltunk. A Jászfényszaruval egyébként is van elszámolni valónk, hiszen egy kaotikus időjárási körülmények között lejátszott meccsen ugyan, de legyőztek minket a szezonban. Nyilván az a mérkőzés is óvatosságra int minket. Az elmúlt hetekben sem kerültek el minket a sérülések, de úgy gondolom, erre a meccsre mindenki hadra fogható állapotba hozza magát, ez alól csak Pápai János a kivétel, az ő játékára nem számíthatunk. Nem kérdés azonban, hogy a szerdai kupadöntőn is a mérkőzés megnyeréséért lépünk pályára. A találkozón jó körülményekre, sok nézőre, igazi kupahangulatra számítok.

Kemecsi László, a Jászfényszaru edzője: – Inkább fejben készültünk a döntőre, mintsem taktikailag, hiszen egész évben gyakoroltuk azokat a játékelemeket, amelyekre a fináléban is építkezünk majd. Felszabadultságot és motivációt szeretnék látni a játékosaimtól, bizonyára sok szurkolónk látogat el Jászfényszaruról is, nekik sem szeretnénk csalódást okozni. A Tiszaföldvárral jól ismerjük egymást, az ellenfélnek nagyon erős középpályája és támadósora van, azt gondolom, azon múlik a sikerünk, hogyan tudjuk őket hatástalanítani. Bizonyára nagy nyomás alatt játszunk majd, remélem, elbírunk vele. Szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a mérkőzésből.