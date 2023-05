Mint minden végzős középiskolás, Bánhegyi Zsolt is javában az érettségire készült egy évvel ezelőtt ilyenkor. Az akkor még NB II.-es Szolnoki MÁV FC kapusaként pedig futballtudását is hetente bizonyította, tinédzser létére tagja volt a másodosztályú felnőtt csapat keretének. Az ifjú kapus már túl is volt az írásbeli vizsgákon, ám a szóbeliken már nem jelenhetett meg.

Szervezetét ugyanis betegség támadta meg.

A balmazújvárosi nevelésű Bánhegyit Mezőkövesdről csábította Szolnokra Ulviczki Attila, a MÁV kapusedzője. Szolnokon azt remélték, hosszú távon számolhatnak majd a magasnövésű, ügyes fiúval.

– Ahogy jártunk konditerembe, panaszkodott, hogy fáj a farizma. Először egyszerű izomsérülésnek hitte. Edzésen aztán volt, hogy említette, mintha kettőt látna a labdából. Erre ment is a viccelődés: „Na, mi, lesz, fogj már meg valamit” – emlékezett Romanek János, aki akkoriban a felnőtt csapatot edzette. Végül ezt követően ment el kivizsgálásra.

– Bíztunk benne, hogy nem igazak a hírek. Zsolt egy csendes, szerény, szorgalmas fiú. Jó képességekkel, jó méretekkel megáldott kapus. Úgy gondoltuk, Csáki Kálmánnal (a MÁV elsőszámú kapusa – a szerk.) hosszú távon megoldhatják a kapuskérdést Szolnokon.

De sajnos a hír igaznak bizonyult: nagy a baj.

Hogy pontosan mekkora, azt bátyja, Bánhegyi Zoltán osztotta meg a minap közösségi oldalára írt, szívszorító felhívásában.

„52 hete kezdődött minden” – kezdte a megrendült testvér. Mint írta, Ewing-szarkómát diagnosztizáltak öccsénél. Emiatt nem fejezhette be az érettségit, és bár mindent megtett, hogy profi labdarúgává váljon, futballkarrierjét is felfüggesztette. Ez mégis eltörpül a mindennapos küzdelmek mellett – fogalmazott.

Kiderült, Zsolt jó kezekbe került Budapesten, ahol azonnal megkezdték a kemoterápiás kezelést. Átmenetileg javult is az állapota, ám a daganatban áttét képződött. Az előírások szerint kombinált kezelés következett volna, csakhogy az addigra már tíz kemoterápián is túllévő, az ahhoz reményeket már nem fűző Zsolt elutasította a kúrát.

Mi az a Ewing-szarkóma? A Ewing-szarkóma a csontdaganat egy típusa, amely a leggyakoribb gyerekkori tumorfajták egyike, bár összességében nem tartozik a sokszor előforduló fajták közé. A fájdalmas, könnyen terjedő, az egészséges szövetek elváltozásához vezető betegséget a kromoszómák kicserélődése okozza.

Bátyja szerint döntését elfogadták, egyben új gyógymódok után néztek. El is jutottak egy – még kísérleti szakaszban lévő – szerhez, amely már eddig is sokakat meggyógyított. Most ebben van a hitük, ám a kezelésnek súlyos költségei vannak. Idő ellenben alig, így a család azt kéri, aki tud, segítse a sportember felépülését.

Az eredeti posztot, és hogy hogyan segíthet Bánhegyi Zsoltnak, az alábbi, eredeti Facebook-posztban olvashatja.