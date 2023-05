A Jászberénynek vasárnap volt a legnagyobb lehetősége arra, hogy pontot szerezzen a tavaszi szezonban, ugyanis a berényiek az utolsó előtti Békéscsaba II. otthonába látogattak. A viharsarkiak szintén biztos kiesők már a harmadosztályból, így igazából presztízskérdése volt már csak a találkozónak. Besenyi Gábor, a berényiek edzője több alkalommal is elmondta, érzi együttesében, hogy sikerülhet pontot szereznie a tavaszi szezon folyamán, erre pedig most nyílt a legnagyobb lehetőség.

Ennek megfelelően a harmadik percben Kurunczi Gábor jóvoltából meg is szerezték a jászságiak a vezetést, amelyet több mint fél óráig sikerült is megtartani, a 36. percben azonban egyenlítettek a lila-fehérek. A szünet után viszont ismét előjött a Jászberény egyik legnagyobb problémája, miszerint csak egy félidő erejéig tud meccsben maradni ellenfeleivel szemben. A második játékrész elején már a Békéscsaba második gárdájánál volt az előny, melyre ugyan két perccel később egy öngólnak köszönhetően még sikerült válaszolni. A találkozó utolsó harmincöt perce a hazaiakról szólt, akik négy gólt is szereztek a lefújásig, ezzel pedig kialakították a 6–2-es végeredményt.

NB III. Keleti csoport

Békéscsaba II.–Jászberény 6–2 (1–1)

Békéscsaba, vezette: Kakuk Szabolcs (Szilágyi Zs., Juhász Sz.)

Jászberény: Ecsegi – Muhari, Lukovszky, Reizinger (Kardos, 83.), Bori (Petró, 72.), Nagy L. (Kövér B., 65.), Szabó M., Donkó, Kurunczi, Varga L., Fekete K. Edző: Besenyi Gábor

Gólszerzők: Marik (36.), Bacsa (49.), Rajsli (56.), Oláh Á. (62.), Babinyecz (68. – tizenegyesből), Bónus (78.), ill. Kurunczi (3.), Belanka (51. – öngól).