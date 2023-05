Kisújszállás–Jászfényszaru 2–0 (0–0)

Kisújszállás, 100 néző. Vezette: Nagy László.

Kisújszállás: JAKAB K. – Németh K., VADÁSZ (Szőke, 89.), Váradi (Németh G., 85.), PENTI, Kozák (Monoki, 88.), CSIKÓS (Csillag S., 90.), Oros, Imre Z., Kelemen L., Hajdu Zs. Edző: Csillag Sándor.

Jászfényszaru: Kovács T. – KOVÁCS B., Pető, NÉMETH N., LUDASI, SZAKALI, Vaszicsku, SZÍVÓS (Péter G., 85.), Prága (Baranyi, 67.), Szanku, LAKATOS D. Edző: Kemecsi László.

Gólszerző: Csikós (57. – tizenegyesből, 74.).

A két csapat a héten már második mérkőzését játszotta egymás ellen, szerdán a kupában és most a bajnokin. Az első félidő egyenlő erők csatája volt, látszott egy kis fáradtság a játékosokon, de a második játékrészben, mint szerdán, most is ritmust váltott a Kisújszállás, és pontosan ugyanabban a percben, az 56.-ban gólt rúgott. Míg szerdán a sok kimaradt helyzet után nem tudta lezárni a mérkőzést, most a bajnokin, hazai pályán ez sikerült.

Csillag Sándor: – Egyben van ez a csapat, a hétközi pofonból azonnal felálltunk és teljesen megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést. Külön öröm, hogy nem kaptunk gólt, és hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget biztosítani.

Kemecsi László: – Remélem, mindenki elballagott, és talán tiszteletüket teszik mások is a mérkőzésen. A helyzetek alapján nem ennek az eredménynek kellett volna születnie, de a pályaelőnyt kihasználta a Kisújszállás. A kupában miénk a dicsőség, és most ez a prioritás.

Tudósított: Majláth Antal