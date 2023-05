Könnyen elképzelhető, hogy a Békéscsaba lesz a párja, amelynek immár négy pont a lemaradása a 18. osztályozós helyen álló Csákvárral szemben, két fordulóval a zárás előtt. Az utóbb emlegetett gárda mellett a Kozármisleny és a Nyíregyháza alakulata is osztályozós pozícióban tanyázik. A legutóbbi fordulóban a Nyíregyháza a bajnok Diósgyőrt fogadta balmazújvárosi albérletében, ahol az egykori szolnoki házigólkirály Novák Csanád révén a Szpari jutott vezetéshez, amit volt játékostársa Bárdos Bence egyenlített ki a hajrában. A lefújás után a két szurkolótábor is megtalálta egymást, a boon.hu beszámolója szerint a készenléti rendőségnek kellett helyre állítania a rendet. Még mindig nem lehet nyugodt, a Csábi József által irányított Kazincbarcika, és térségünk csapata, a Tiszakécske sem, mert pontban és helyezésben is közel állnak az osztályozós pozíciókhoz.

A hétfő esti záró meccsen gól nélküli döntetlent ért az MTK Pécsett, ezzel szinte biztos másodikok, egyben feljutók a kék-fehérek. Nem ünneprontás, a fővárosiak az elmúlt hat fordulóban, mindössze két pontot szereztek, így is elérhetik céljukat, a feljutást.

Eredmények: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–1, Tiszakécskei LC–Dorogi FC 1–3, Kazincbarcika SC–Gyirmót FC Győr 0–1, ETO FC Győr–HR-Rent Kozármisleny 0–2, Szombathelyi Haladás–Mosonmagyaróvár 1–2, BFC Siófok–Budafoki MTE 2–1, Soroksár SC–Békéscsabai Előre 1–0, FC Ajka–Szentlőrinc 0–2, FC Csákvár–Szeged 1–1, Pécsi MFC–MTK Budapest 0–0.

A bajnokság állása: 1. Diósgyőr 81 pont, 2. MTK Budapest 68, 3. FC Ajka 62, 4. Gyirmót FC 60, 5. Szeged 58, 6. Soroksár 57, 7. Szombathelyi Haladás 51, 8. Pécsi MFC 51, 9. Siófok 50, 10. Budafoki MTE 46, 11. Mosonmagyaróvár 46, 12. ETO FC Győr 45, 13. Tiszakécske 43 14. Kazincbarcika 42, 15. Szentlőrinc 39, 16. Kozármisleny 38, 17. Nyíregyháza 38, 18. FC Csákvár 38, 19. Békéscsaba 34, 20. Dorogi FC 31 pont.