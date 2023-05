NB III. Közép csoport

MTK Budapest II.–Szolnoki MÁV FC 5–2 (2–0)

Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, 100 néző, vezette: Szabó Péter (Vrbovszki, Varga L.)

Szolnoki MÁV: Csáki – Kópis, Kis B., Szabó R., Antal G. (Kanálos 77.) – Lengyel B. (Iván M. 58.), TISZA, Pelles – Rokszin (Dudok 58.), Kalmár F. (Lakatos I., 91.), Tömösvári (BARNA V. 58.). Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Törőcsik (38., 55.), Szabó R. (43. – öngól), Juhász L. (49.), Balogh B. (85.), ill. Kalmár F. (64.), Barna V. (69.)

Az első húsz percben a Szolnok irányította a játékot, de fölénye meddőnek bizonyult. Bár többször is sikerült labdát szereznie ellenfelėtől, a lehetőségekkel nem tudtak élni Kalmár Ferencék. A hazai gárda ellentámadásokra rendezkedett be és csatára, Juhász Levente gyorsaságára építette a támadó játékát. Húzása a félidő hajrájában vált be, amikor előbb büntetőből szerzett vezetést, majd egy szerencsétlen öngóllal meg is duplázta előnyét.

Szünet után ott folytatta a pályaválasztó, ahol az első játékrészben abbahagyta. Lendületes játékuk újabb gólokban realizálódott, tetemes előnyükre pedig Horváth Csaba edző hármas cserével reagált. A vendégek villámgyorsan szereztek két gólt, és úgy tűnt, akár még közelebb is kerülhetnek a hazai együtteshez. Nem így lett, mert az MTK is cserélt ės egy újabb gyors támadó bevetésének köszönhetően tovább növelte előnyét.



Horváth Csaba: