– Ide nézz! – szól az egyik fotós a martfűi futballpálya lelátójára még éppen csak szállingózó nézők egyikéhez.

– Jó lett a kép?

– Jó. Ez mondjuk a police.hu-ra megy. De ne aggódj, a sör is rajta van.

– Helyes!

Nos, igen. Nagy napra készült Martfű. Olyanra, amelyhez sok fotó, és sör illik. Be is táraztak jó néhányan az ünnepi italból, többen is tálcákkal megrakodva érkeztek, de a pálya melletti büfének is jó napja volt.

Az emelkedett hangulat oka az volt, hogy ha nyer a Kisújszállás ellen szombaton, a 28. fordulóban, behozhatatlan előnyre tesz szert a Martfű LSE a megyei első osztályú bajnokságban, vagyis megnyeri a sorozat 2022-2023-as kiírását.

És hogy ez nem csak a helyi futballtársadalom számára volt fontos, jelzi, hogy sokan családostul kerekedtek fel, de jöttek női szurkolócsoportok is.

Azért persze a leginkább a futballisták óhajtották a győzelmet. Az elsőként a gyepre érkező Martfű egyik vezéregyénisége igyekezett is hűteni játékostársait, Kardos Norbert, miközben vezényelte a bemelegítést, nyugalomra intette a gárdát.

Indokolt is volt az elővigyázatosság. Az ellenfél a meccs előtt a harmadik helyért még harcban álló Kisújszállás volt, akik azzal a feltett szándékkal érkeztek, hogy belerondítanak a hazaiak bajnokavatásába.

– Nyerni fogunk! – árulta el a meccs előtt a nagykunságiak csapatbuszának sofőrje, aki azt is tudta, mivel motiválja együttesét. – Mondtam nekik, ha nem nyernek, gyalog jönnek haza.

Félretéve a tréfát, a vendégek stábja is úgy látta, a Martfű az esélyesebb, leginkább bivalyerős középpályájuk miatt.

Hogy a kisújszállásiak a jövőbe látnak-e, jó kérdés. Az viszont tény: a találkozót a Martfű három középpályásának góljai döntötték el.

Elsőként Székely Dávid iratkozott fel a gólszerzők közé a 4. percben, miután hálóba passzolta a labdát Szentmiklósi Dániel szemfüles labdaszerzése után, 1–0.

Le is lehet fújni!

– kiáltották ekkor a jócskán megtelt nézőtérről.

Kár lett volna, hiszen megfosztották volna a nagyérdeműt még két, hazai találattól. A Martfű ugyanis nem vett vissza a gól után, maradtak támadásban, és bár az első játékrészben már nem találtak be, folyamatosan veszélyeztették Jakab Kristóf, kisúji kapus hálóját.

A második félidőt viszont megint góllal indította a Martfű. Egy ellentámadást követően Hevesi-Tóth Tamás jobbal kilőtte a hosszút az 51. percben, 2–0, a tiszazugiak ekkor szinte már marokra fogták a bajnoki trófeát.

Valamelyest engedett is a szorításon a bajnoki cím várományosa, a Csillag Sándor vezette Kisújszállás átvette a játék irányítását, többször is ígéretes támadásokkal környékezték Ladányi Patrik kapuját. Betalálni viszont nem tudtak.

Így mikor egy újabb, vendégcsapat által elkövetett védelmi baki után Szabó Tamás is eredményes volt, már mindenki tudta, hogy felszállt a füst a Megye I. mostani idényében: a bajnokságot a Martfű nyerte.

A füst egyébként valóban felszállt, azoknak az örömtüzeknek a füstje, amelyeket a hazai drukkerek gyújtottak a lefújás után. De „levegőbe került” Kardos Mihály, a Martfű szakvezetője is, akit játékosai reptettek meg. A háttérben pedig eldurrantak az első pezsgősüvegek is.

Hogy a kisújszállási játékosok végül futva mentek volna haza, nem tudjuk. De méltányos már csak azért sem lett volna, mert annál jóval többet tettek a pályán egy erősebb csapat ellen, és a bajnokavatáshoz való asszisztálás hálátlan szerepét is férfiasan viselték.