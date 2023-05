Tüntetés? Az Olaj Tábor jó része ezúttal máshol táborozott, a Szolnok ultrái nem csak némák voltak, de jó részük el sem jött a Kecskemét elleni helyosztós párharc első mérkőzésre. Drapériáikat, zászlóikat is otthon hagyták. Bizonyára így tiltakoztak a csapat csalódást keltő negyedöntős teljesítményéért. Mindenesetre a jóindulattal félig megtelt lelátón, már-már csendben kezdődött meg a találkozó. Ami elég furcsán hatott, főleg a Körmend elleni teltházas, dobhártyarepesztő csaták után.

Ha már szokatlanságok: három és fél év után immár nem Gasper Potocnik ült az Olajbányász vezetőedzői székében, hanem az őt április végén felváltó Szarvas Gábor. Persze könnyű lesz megszokni alakját, ha vezetésével kikecmereg a csapat a gödörből.

Az ellenfél a Kecskemét rutinos csapata volt, amely masszív védekezésével rágós falat szokott lenni a legjobbaknak is. Emlékezetes, az előző idényben az Olajbányászt is kiejtették a nyolc között.

Ennek megfelelően szorosan is alakult a találkozó, az első negyedben inkább a védőmunkában villogtak a csapatok, 18–18. A másodikban főleg az Olajnak kellett az eredmény után mennie, a kecskeméti Jaka Klobucar betöréseivel, Kemal Karahodzics és Rastko Dramicsanin méreteivel okozott nehézséget a szolnoki védekezésnek. És bár mindkét gárda átlag alatt dobott, a jóval több kiharcolt lepattanónak, faultnak és büntetőnek köszönhetően a vendégek mentek előnnyel a nagyszünetre, 34–36.

Gyűrték, birkózták egymást a csapatok a folytatásban is, és csak nem jött a hazai fordítás, így 55–59-es állással indult az utolsó felvonás. Ott aztán a maroknyi szurkolótábor hangja is megjött, éppúgy, mint Jabril Durham dobókedve, aki egymás után három triplát süllyesztett el, a Tisza-partiak pedig előnyből kezdhették az utolsó két percet, 79–75. Lendületük a hajrában is kitartott, így győzelemmel vették a helyosztós párviadal első mérkőzését, és 1–0-ás előnnyel készülhetnek a szombati, kecskeméti folytatásra.

Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt DTKH Kecskemét 83–75 (18–18, 16–18, 21–23, 28–16)

Szolnoki Városi Sportcsarnok, 800 néző, vezette: Mészáros Balázs, dr. Makrai Márton, Lengyel Ádám (Farkas Zoltán).

Szolnok: DURHAM 14/12, LUKÁCS 14/6, Szubotics 14/6, Barnes 12, Williamson 7. Csere: Vincze R., Gavin 8/6, Rudner, RÉVÉSZ 8, Sebők A. 3/3, Pongó 3/3, Gilszki. Edző: Szarvas Gábor.

Kecskemét: Townes 11, KLOBUCAR 12, Kucsera 4, Fazekas M. KARAHODZICS 17. Csere: Takács E., Dramicsanin 13, Kiss D. 4, WITMANN 14/6, Botka. Edző: Forray Gábor.