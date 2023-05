Megyeszékhelyünk egykor rangos nemzetközi viadal otthona volt. Noha a Szolnok Kupát már évtizedek óta nem rendezték meg, az örökösének szánt versenyt múlt szombaton igen. Az I. Tiszavirág Kupával a szervező Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola a korábbi torna újjáélesztését célozta meg. Ehhez pedig egyből két nagy nevet, Magyarország legjobb női és férfi gerelyhajítóját sikerült idecsábítani. Pontosabban itt tartani, hiszen mind Szilágyi Réka, mind Rivasz-Tóth Norbert törökszentmiklósi, illetve szolnoki nevelésű, utóbbi jelenleg is a szolnokiak versenyzője.

A kupa tétjét emelte, hogy zajlik a kvalifikációs időszak a nyári budapesti világbajnokságra, amelyre mindkét szolnoki kötődésű dobónak kiválóak az esélyei.

A férfiaknál 85,20 méter, a nőknél 63,80 méter a vb-szint, ám ranglista és versenyeredmények alapján is indulási jogot lehet szerezni.

Az időjárás nem fogadta kegyeibe az indulókat, hiszen nem csak a hűvös idővel, de a kavargó széllel is meg kellett küzdeniük. A női mezőnyben ennek ellenére Bogdán Annabella, a Békéscsabai AC versenyzője hatalmas egyéni csúcsot dobott. Az 31 éves atléta 58,79 méteres egyéni csúccsal érkezett Szolnokra, ám a verseny harmadik sorozatában 59,18, a negyedikben pedig 61,09 méternél ért földet gerelye – ezzel az eredménnyel dobogóra állhatott volna a tavalyi Európa-bajnokságon. Bogdán így meglepetésre meg is nyerte a kiírást a hazai kedvenc Szilágyi Réka előtt, akinek ezúttal nem volt jó napja, legjobban sikerült, ötödik kísérlete 57,06 volt – azért ezzel is a dobogó második fokára ért. Harmadikként a szlovén Martina Ralej végzett, 55,72-vel.