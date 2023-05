A JKSE edző, Puskás Artúr pedig ekképp nyilatkozott:

– Elismerésem a BKG-nak, amely megnyerte a párharcot, így megérdemelten játszhat az 5. helyért. Mi egy kicsit belefáradtunk a MAFC elleni negyeddöntős csatába. A fiúk ott mindent kiadtak magukból, ahogy a BKG Príma Akadémia ellen is. Ráadásul Dunai Zétény már régóta sérült, s ma Meleg Karcsira és Ivosev Tamásra sem számíthattam. Lázas beteg volt egész héten Csík Ricsi és Mester Márk is, de ők vállalták a játékot, hogy segítsék a csapatot. Sok bajunk volt, de a fiúk így is mindent beleadtak, s végül egy látványos, nézőcsalogató mérkőzésen egy dobás különbséggel veszítettünk. A csapat nevében is köszönöm azt a támogatást, amit a mérkőzés alatt szurkolóinktól kaptunk.

Így kettős győzelemmel a BKG PRIMA Akadémia játszhat az ötödik pozícióért, méghozzá a DEAC U23-as csapatával. A Jászberény pedig a Cegléddel csatázik majd a hetedik helyért.