A helyosztón hullámhegyek és hullámvölgyek váltogatták egymást, hiszen mindkét gárdának voltak jobb és gyengébb periódusai. A meccs elején tíz ponttal is vezettek a vendégek, a nagyszünet előtt viszont fordítottak a berényiek, és 50–42-es állással zárult az első félidő.

A fordulást követően pazarul dobtak a két kulcsemberüket, Ivosev Tamást és Meleg Károlyt is nélkülöző hazaiak, és a 33, percben, amikor 82–57-re vezettek úgy tűnt, hogy kiütik vetélytársukat. A hajrában azonban csökkentettek hátrányukon a ceglédiek, így maradt némi reményük arra, hogy a csütörtökön 19 órakor kezdődő visszavágón megfordítsák a párharcot, amelynek a szolnoki Tiszavirág Aréna ad otthont.

– Az látszott a két csapaton, hogy a Jászberény meccsritmusban van, míg mi régebben játszottunk már tétmérkőzést – értékelt Siska János, a Cegléd edzője.

– Jól kezdtük a találkozót, majd nem mentek be a dobások, rossz döntéseket hoztunk és eladtunk 16 labdát. Így pedig nem lehet idegenben nyerni. Ez a 15 pont olyan hátrány, amit be lehet hozni hazai pályán. Csütörtökön azon leszünk, hogy ez sikerüljön is.

A Jászberény edzője, Puskás Artúr pedig azt nyilatkozta: – Elégedett vagyok a mai mérkőzésen látottakkal. Le a kalappal a fiúk előtt, mert egy nagyon nehéz idény utolsó hazai mérkőzése volt ez, s nagyon meg akartuk nyerni. Már csak a közönségünk miatt is oda kellett tenni magunkat ezen a találkozón. Nyilván előjöttek ezúttal is azok a problémáink – elfáradtunk, elfogytunk a szezon végére -, amivel a rájátszás során végig küzdöttünk. Vannak sérültjeink is, de amit ki lehetett hozni ebből a meccsből, azt kihoztuk. Tizenöt pontos előnnyel megyünk a csütörtöki visszavágóra. Ez tűnhet soknak és kevésnek is, de hogy elég lesz-e a 7. hely megszerzéséhez, az majd akkor kiderül. A Cegléd egy nagyon jó csapat, így közel sem számíthatunk könnyű visszavágóra.