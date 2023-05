A búcsú napja volt ez a Debrecennek. És ez már a feldobás előtt is igaz volt, függetlenül attól, kiharcolja-e a DEAC a harmadik meccset az Olajbányász ellen. A találkozó előtt a klub elbúcsúztatta három játékosát is: Polyák László csapatkapitány, Tóth Ádám és Balázsi Soma is eligazol a szezon végén. Előbbi két játékos annak idején épp a Tisza-partiaktól igazolt a Cívis városba.

A Szolnok feladata tehát az volt, hogy "illetlen vendégként" elrontsa a távozó debreceniek búcsúmeccsét.

Bojan Szubotics és Jimmy Gavint korai triplái után úgy tűnt, ez meg is lehet. Ám Djordje Drenovac közelijeivel visszajött a DEAC, az első negyedet előnnyel is zárta a hazai gárda, 18–16. Ekkora kiderült, ezt a meccset már nem nyerheti meg az Olaj úgy, mint a legutóbbi, tiszaligeti találkozót, amelyen az első tíz percben kiépített előnyt őrizgették a végső dudaszóig.

Ha az elsőben nem, hát a másodikban! – gondolhatták a szolnokiak, akik Jabril Durham vezetésével megnyomták a következő játékrészt, két perccel a nagyszünet előtt már tíz ponttal is vezettek, 28–38. Ám a pazarul játszó, az első félidőben 18 pontot szerző Drenovac ziccereivel nyílt maradt a meccs, 32–38.

A szerb center pedig ott folytatta, ahol fordulás előtt abbahagyta, a DEAC a harmadik negyed első perceiben elkoptatta a Szolnok-előnyt, 40–42.

Ám a nagy felzárkózásra padlógázzal válaszolt az Olaj, az utolsó játékrészre 12 pontos előnyt építettek, 46–58.

Bár a hajrában nagyon igyekezett, érdemben nem tudott közelíteni a DEAC. A Szolnoki Olajbányász így egy jól kézben tartott mérkőzéssel, 75–66-os győzelemmel zárta le idényét. Ezzel a sikerrel ugyanis megszerezték a második győzelmüket a két nyert meccsig tartó, utolsó párharcukban.

A Szolnoki Olaj históriás könyvébe pedig be lehet írni a 2022-2023-as bajnoki szezon legfontosabb számát: 5. Hogy ez a végső helyezésen túl érdemjegynek is számít-e, az sokban függ a jövőtől is.

DEAC–Szolnoki Olajbányász 66–75 (18–16, 14–22, 14–20, 20–17)

Debrecen, vezette: Benczur Tamás, Tőzsér Dénes Kelemen, Dr. Németh Patrik.

DEAC: Polyák 2, Govens 10/6, Tóth Á. 4, DRENOVAC 25/3, Kovács Á. 4. Csere: Hegedűs B. 2, Kenéz 6, Balázsi, Fábián S., Ságodi 8/6, Neuwirth 3/3, Czermann 2. Edző: Andjelko Mandics.

Szolnok: DURHAM 20/12, GAVIN 13/9, LUKÁCS N. 15/3, SZUBOTICS 15/6, Révész 7. Csere: Pongó 3, Arabo 2, Vincze R., Sebők A., Gilszki. Edző: Szarvas Gábor.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 2–3, 4. perc: 6–6, 6. perc: 12–9, 8. perc: 13–14, 12. perc: 23–20, 14. perc: 25–24, 16. perc: 25–29, 18. perc: 28–34, 22. perc: 36–40, 24. perc: 40–42, 26. perc: 40–46, 28. perc: 44–50, 32. perc: 50–62, 34. perc:, 36. perc: 58–66, 38. perc: 61–72.