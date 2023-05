A listavezető és már biztos bajnok diósgyőri csapat 13 ezer szurkolója ünneplésétől kísérve fiesztázott a szebb napokat is látott Győr ellen. Ugyancsak bebiztosította második helyét, és ezzel egyben a feljutást is az MTK, amely csak egy tizenegyesből elért góllal tudta legyőzni az osztályozó elől menekülő, a második félidőben tíz emberrel játszó Kazincbarcikát. A Csábi József edző által irányított Barcikának vasárnap nyernie kell hazai pályán, és akkor biztosan elkerüli az osztályozót. A hétfő esti zárómeccsen a 95. percben szerzett góllal életben tartotta bennmaradási esélyeit a Békéscsaba, ugyanis 2–1-re legyőzte Tiszakécskét. Igaz, már nem a saját kezében van a sorsa a lila-fehér gárdának. A Kécskének pedig egy pontot kell szereznie a záró körben, és akkor megússza az osztályozót, ami további öt együttest is fenyeget. Így még tartogat izgalmakat a másodosztály utolsó fordulója.

A 37. forduló eredményei:

Szeged–Gyirmót FC 3–0, MTK Budapest–Kazincbarcika SC 1–0, Szentlőrinc–Pécsi MFC 1–2, Dorogi FC–FC Ajka 0–3, Budafoki MTE–Soroksár SC 0–0, Mosonmagyaróvár–BFC Siófok 0–1, Kozármisleny–Szombathelyi Haladás 2–1, Diósgyőri VTK–ETO FC Győr 3–1, FC Csákvár–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1, Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC 2–1.

A bajnokság állása:

1. Diósgyőri VTK 84 pont, 2. MTK Budapest 71, 3. FC Ajka 65, 4. Szeged 61, 5. Gyirmót FC 60, 6. Soroksár SC 58, 7. Pécsi MFC 55, 8. BFC Siófok 53, 9. Szombathelyi Haladás 51, 10. Budafoki MTE 47, 11. Mosonmagyaróvár 46, 12. ETO FC Győr 45, 13. Tiszakécskei LC 43, 14. Kazincbarcika 42, 15. Kozármisleny 41, 16. Csákvár 41, 17. Szentlőrinc 39, 18. Nyíregyháza Spartacus 38, 19. Békéscsaba 37, 20. Dorogi FC 31 pont.