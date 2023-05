Honi bajnoki és nemzetközi kupameccsek szerda-szombat ritmusban, így telt élcsapataink számára a nem régiben véget ért szezon.

– Társaimmal azt számoltuk, hogy ötven tétmérkőzést játszottunk a Diósgyőr színeiben – kezdte Vera. – Erős terhelés volt az évadban, hiszen feljutottunk az Euroliga főtáblájára, amelyben nyertünk hat mérkőzést, igaz, nem sikerült a továbbjutás, de nagyon sok pozitív tapasztalatot szereztünk az idény során. Az más kérdés, hogy közben sérülések zavarták a munkát, ezek is belejátszottak abba, hogy nem tudtuk megvédeni tavalyi Magyar Kupa győzelmünket, a bajnokság elődöntőjében pedig egy három meccses párharcban alulmaradtunk a Győr csapatával szemben. Így mindkét sorozatban meg kellett elégednünk a bronzéremmel.

A szolnoki nevelésű játékos öt évadot húzott le a DVTK soraiban, az évad végén azonban lejárt a a klubbal kötött szerződése. Jövőjéről azt mondta a mondta a kosarashölgy: – Jól érzem magam Miskolcon és a csapatban is, szeretnék maradni. Gondolom hamarosan döntés születik a jövőmmel kapcsolatban. Több mint egy hete itt vagyok társaimmal a válogatott fehérvári edzőtáborában, készülünk a június közepén kezdődő Európa-bajnokságra.

– Hogyan telik a felkészülés?

– Napi két edzés szerepel a programban, építgetjük a játékunkat, napról-napra jobban érezzük egymást a pályán, de ez még egy hosszú folyamat kezdete. Sok tréning mellett felkészülési mérkőzések is várnak ránk az Eb-ig hátralévő időszakban. Előbb a szlovén válogatott otthonában kettős győzelmet arattunk, a folytatásban pedig játszunk a spanyolokkal és a portugálokkal is, és majd csak ezután jelöli ki az utazó 12 fős csapatot Székely Norbert szövetségi kapitány. Tiszatában vagyok vele, hogy senkinek nincs bérelt helye a válogatottban, többen is vagyunk egy-egy posztra, azért dolgozom, mert szeretnék én is játszani az Eb-n.

Az tudni kell, hogy az izraeli–szlovén közös rendezésű kontinensviadalom a magyar válogatott a D csoportban szerepel majd Ljubljanában, ahol Szlovákia, Törökország és Szerbia csapata lesz az ellenfele. A tornán egyből csak a csoportelsők jutnak a negyeddöntőbe, a második és harmadik helyezettek majd rájátszásban döntik el a továbbjutást.

– Nem egy álomsorsolás a mi csoportunk, de ezen a szinten már nincsenek könnyű ellenfelek. Mint, mondtam nagyon megerőltető volt a szezon, összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel. Ezt szeretném lezárni az Eb szerepléssel.

– Ha véget ér a közel tíz hónapos szezon, jut majd egy kis idő nyaralásra és kikapcsolódásra?

– Tervek között szerepel, hogy a párommal, Rudner Gabival (az Olajbányász kosárlabdázója – a szerkesztő) valamelyik tenger partájára elmegyünk majd nyaralni. Egyelőre azonban a válogatottra, az Eb-felkészülésre fókuszálok.