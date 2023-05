Hétfőtől már a helyezésekért küzdenek a kosárlabdacsapatok a másodosztályban. A tisztánlátás kedvéért az első helyért és egyben a feljutásért két pécsi csapat, az NKA és a PVSK szerdától harcol majd egymással. A bronzcsatában a MAFC és a Vasas Akadémia lesz érdekelt. Az ötödik helyért a DEAC U23 találkozik majd a BKG PRIMA Akadémia alakulatával. A hetedik helyért térségünk két együttese, a JKSE és Ceglédi KE pedig hétfő este hét órakor Jászberényben, a Belvárosi Játékcsarnokban kezdi meg a 7. helyért folyó párharcot.

A ceglédiek újonc létükre a legjobb nyolc közé jutottak, ahol előbb az NKA Pécstől, majd a DEAC U23-as gárdájával szemben maradtak alul. A Pest vármegyei klub a következő évadban már az újjávarázsolt Ceglédi Városi Sportcsarnokban játssza majd a bajnoki mérkőzéseit, információink szerint merész terveket szövögetnek, belátható időn belül osztályt váltatának, nevezetesen az A csoportba vágyakoznak. Előbb azonban hetedik helyet akarják megszerezni a Jászberénnyel szemben.

Az elmúlt évadban döntőt játszó JKSE-nek nem sikerült az idei szezonja, csalódás, hogy csak a 7. helyért játszhatnak Olasz Ádámék. Edzőváltás is történt náluk, Miljan Rakicsot Puskás Artúr váltotta a kispadon még a MAFC elleni negyeddöntő előtt, amit ötmeccses páros csatában a fővárosiak nyertek meg. Mivel a BKG elleni párharcot is elbukták, így maximum a hetedik pozíciót célozhatják meg a kék-fehérek. Ráadásul soraikból többen is sérüléssel bajlódnak, ezért nem tudni, hogy milyen összeállításban léphetnek pályára ma esti első összecsapáson, illetve a csütörtökön 19 órakor kezdődő visszavágón, amelynek a szolnoki Tiszavirág Aréna ad majd otthont.