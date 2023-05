A dél-afrikai Durbanben rendezett vb nyolcaddöntőjében a szolnoki Szudi Ádám és a zagyvarékasi Ecseki Nándor duó férfi páros számban 3:0-s szettarányban legyőzte a Puerto Rico-i Afanador, Gonzalez kettőst, és ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, így 38 év után van ismét magyar férfi páros a negyeddöntőben világbajnokságon. Sőt tizenhat év után van egyáltalán magyar versenyző a vb-ken a legjobb nyolc között, így történelmi tettet hajtott végre a jászkunsági kettős.

– Ismertük az ellenfelet, az egyik versenyen már játszottunk velük egy nehéz mérkőzést, most is erre készültünk, de nagyon örülünk, hogy ilyen sima lett a vége és hogy ilyen jó játékkal sikerült nyernünk – mondta az MTI-nek Szudi Ádám. – Kicsit izgultunk előtte. Tegnap szabadnapunk volt, ami nem jött jól, mert az előző fordulóban nagyon jó játékkal tudtunk nyerni a brazilok ellen, úgyhogy jobb lett volna már kedden folytatni. Ezzel együtt úgy készültünk, mint máskor, és szerintem az elején nem is érződött a játékunkon az izgulás. Utána pedig a jó kezdés után végig tudtuk vinni, amit elterveztünk.

Következő ellenfelünk a világ egyik legjobb párosa, borzasztó nehéz lesz ellenük. Még soha nem játszottunk velük, talán ez kedvezhet nekünk egy kicsit, de nagyon nehéz mérkőzésre készülünk.

A negyeddöntőben Szudiékra a koreai Dzsang Vu Dzsin, Lim Dzsong Hun kettőssel találkoznak csütörtökön 11 órakor.