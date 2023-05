Mint írtuk, kialakult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kupa döntőjének és bronzmeccsének párosítása, miután a Tiszaföldvár a Törökszentmiklóst, a Jászfényszaru pedig a Kisújszállást verte az elődöntőben.

Kérdésünkre az MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága közölte, mikor rendezik a találkozókat. Eszerint a Törökszentmiklós–Kisújszállás bronzmeccset május 17-én, Jászberényben játszák. Idén a harmadik helyért vívott csatára azért is van szükség, mert megyénk legjobb három csapata jut a főtáblára, a tét tehát nem kicsi. Ráadásul a csapatok a megyei első osztályban is harcban állnak a dobogó legalsó fokáért.

A döntőt május 31-én, Törökszentmiklóson rendezik. A finálénak ugyancsak kettős tétje van, a Tiszaföldvár nem csak nyerhet, de címet is védhet, hiszen tavaly is övék volt a kupaarany. De különös pikantériája a döntőnek az is, hogy a TiSE épp azzal a Jászfényszaruval mérkőzik, amely csapat – a Martfű mellett – egyedüliként legyőzte a földváriakat az aktuális bajnoki szezonban.

Megyei Kupa

Bronzmeccs: május 17., Jászberény, Törökszentmiklós–Kisújszállás, 17.30.

Döntő: május 31., Törökszentmiklós, Tiszaföldvár–Jászfényszaru, 17.30.