NB III. Keleti csoport

Vasárnap, 17.00

DVTK II.–Karcagi SE

Az edzőváltás utáni három győzelmet két vereség követett Karcagon, utóbbi meccseken ráadásul az átlagnál többször is a csapat kapujába került a labda. Legutóbb kétgólos előnyt herdáltak el Virág Ákosék, 3–2-es győzelmével a Vasas II. benn is maradt a harmadosztályban. Az újonc a hetedik helyen várja az utolsó mérkőzést, a pozíció megtartásáért viszont nyerni kellene a Diósgyőr otthonában. Ellenfelük viszont a rendkívül sűrű középmezőny tagja, egy siker akár a tabella első felébe is sodorhatja őket.