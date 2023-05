NB III. Keleti csoport

Vasárnap, 13.00

Békéscsaba Előre II.–Jászberényi SE

Talán ez a mérkőzés az utolsó esélye a Jászberény fiataljainak, hogy megszerezzék tavaszi első pontjukat. A táblázat utolsó két helyezettje, a már biztos kiesők tét nélküli találkozón mérik össze erejüket vasárnap kora délután. Presztízse azért vendég szempontból mindenképp van a meccsnek, hiszen talán most van utoljára sansza Besenyi Gábor csapatának a pontszerzésre, netán győzelemre. Egyikre sem volt példa még tavasszal ugyanis, egy esetleges sikerrel utolérhetnék ellenfelüket a tabellán, esélyt teremtve arra, hogy ne az utolsó helyen fejezzék be a bajnokságot. Az előjelek azonban nem túl biztatóak, fiataljaik ballagása miatt nem is tudtak együtt edzeni a héten. Pinte Krisztián más irányú elfoglaltsága, László Krisztián pedig eltiltása okán nem áll majd együttese rendelkezésére.