NB III. Keleti csoport

Vasárnap 17.00

Jászberényi FC–Füzesgyarmati SK

A télen vérátömlesztésen átesett és alaposan megfiatalított Jászberény továbbra is szerzett pont nélkül áll tavasszal. A második Putnok ellen állt legközelebb egy döntetlenhez az együttes, azóta viszont – egy kivétellel – kizárólag nagy gólkülönbségű vereségeket szenvedtek, még a rivális Békéscsaba is megszórta őket legutóbb. Sok egyéb problémával is küszködik a jövőre megyei első osztályú gárda és ezúttal sem lesz egyszerű feladata Besenyi Gábor csapatának, hiszen ellenfele ugyan kieső pozícióban van, de helyzete cseppet sem reménytelen, esetleges jászberényi győzelme szárnyakat adhat nekik az utolsó forduló előtt.