Gönczöl Gézára emlékeztek csütörtökön az abonyi sportpályán egy mérkőzés keretein belül, ahol az abonyi öregfiúk és a magyar szenior válogatott lépett pályára. Ennek meg is adták a módját, piros, fehér, zöld füst között vonultak be a pályára a csapatok, a meccs előtt a himnusz is felcsendült, így igazi baráti, de mégis ünnepi hangulatban kezdődött az esemény.

A borús, esős időjárás ellenére is szép számmal kilátogattak a helyiek, akik a találkozó közben hangos szurkolással biztatták az abonyi csapatot. A találkozót egyébként végül az öregfiúk nemzeti tizenegye nyerte 3–2-re, de a rendezvényen az eredmény csak másodlagos volt, inkább az élmények, emlékek szerzése volt a fontos.