Azt a bizonyos egyetlen találatot az Iváncsa cserejátékosa, Suszter László szerezte a 85. percben a Kozármisleny otthonában. Azt tudni kell, hogy az Iváncsa az NB III. Közép csoportjának bajnokaként játszik osztályozót, míg a Kozármisleny az NB II. 16. helyezettjeként kényszerült pótvizsgára. A Fejér vármegyei gárda került tehát lépéselőnybe az oda-visszavágós párharc első összecsapását követően.

Az NB-s bajnokságok egyetlen veretlen csapata, a harmadosztály Keleti csoportjának a bajnoka a BVSC-Zugló, amely 101 gólt rúgott az elmúlt szezonban, képtelen volt betalálni a vendég Szentlőrinc kapujába, amely 17. volt az NB II.-ben. A nem túl magas színvonalú, inkább küzdelmes meccsen tehát nem esett gól, így Szentlőrincen dől majd el az NB II.-es tagság kérdése.

Ugyancsak nem esett gól Ajkán, ahol az NB III. Nyugati csoportjának bajnoka, a Veszprém fogadta az NB II. 18. helyezettjét, a szebb napokat is látott Nyíregyházát. Érdekesség, hogy a szabolcsi együttes soraiban három olyan játékos – Hegedűs Lajos, Pekár László, Novák Csanád – is szóhoz jutott, akik egykoron Szolnokon is szerepeltek. Nagy csatában, mindkét oldalon egy-egy kapufa született, a hálók viszont érintetlenek maradtak.

Eredmények:

Kozármisleny–Iváncsa 0–1,

BVSC-Zugló–Szentlőrinc 0–0 ,

VLS Veszprém–Nyíregyháza Spartacus 0–0.

A folytatás mindhárom páros csatában vasárnap 17 órától lesz, Iváncsán, Szentlőrincen, valamint a Nyíregyháza albérletében, Kisvárdán.