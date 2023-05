Első osztály:

A Papírforma legénysége továbbra is vezeti a tabellát, de nem lehet nyugodt, mert csak három pont az előnye, a Stilo d' Oro együttesével szemben. A további dobogós helyért is nagy a tolongás, amiért három csapat is harcol.

14. forduló: Nesztor Autó–Stilo d’ Oro 1–6, Papírforma–Laune 3–4, Szolnoki RK–Mozaik Kerámia 5–9, Csontos–AMT 3–7, Dream Team–Danyi Optika 3–3, ODBE-Cafe Corso–GÉF-PRO 1–4.

15. forduló: Stilo d’ Oro–Csontos 1–1, Mozaik Kerámia–Nesztor Autó 5–3, Danyi Optika–ODBE-Cafe Corso 1–1, AMT–Dream Team 6–1, Papírforma–Szolnoki RK 12–1, GÉF-PRO–Laune 3–7.

A bajnokság állása: 1. Papírforma 34 pont, 2. Stilo d' Oro 31, 3. AMT 29, 4. Laune 28, 5 GÉF-PRO 28, 6. ODBE-Cafe Corso 25, 7. Csontos 25, 8. Danyi Optika 16, 9. Mozaik Kerámia 13, 10. Nesztor Autó 13, 11. Dream Team 12, 12. Szolnoki RK 3 pont.

Másodosztály:

A listavezető Fire Oil nagy csatában verte a Bad Boys alakulatát, s ezzel tovább is őrzi hibátlan mérlegét, magabiztosan vezeti a tabellát. Mögötte nem kevesebb, mint öt csapat is érdekelt az éremcsatákban.

10. forduló: Bad Boys–No Name No Game 3–3, Team Zero–Vád-Law 1–3, Vörös Ördögök–Népsport 0–2, Fegyi Brothers–Non Stop Vill 3–5, SRS–Fire Oil 0–2.

11. forduló: Vörös Ördögök–No Name No Game 4–1, Népsport–Fire Oil 2–8, Vád-Law–Non Stop Vill 3–4, Team Zero–Bad Boys 4–4, SRS–Fegyi Brothers 0–1.

12. forduló: Non Stop Vill–No Name No Game 6–5, SRS–Népsport 4–2, Bad Boys–Fire Oil 0–1, Vörös Ördögök–Vád-Law 4–1, Fegyi Brothers–Team Zero 1–5.

A bajnokság állása: 1. Fire Oil 36 pont, 2. Non Stop Vill 24, 3. Bad Boys 20, 4. SRS 19, 5. Fegyi Brothers 19, 6. No Name No Game 19, 7. Vörös Ördögök 14, 8. Népsport 10, 9. Vád-Law 8, 10. Team Zero 5 pont.

Harmadosztály:

Az elmúlt fordulókban szép számmal potyogtak gólok, amit leginkább a Zöldparadicsom gárdája bánt, hiszen két meccsen 24 gólt kapott, ellenben egyet sem rúgott. Az élen a helyzet változatlan, a Nehéz SE-t gárdája magabiztosan tartja vezető pozícióját.

12. forduló: Kés Villa Real–FC Komplex 10–3, Besenyszög–Zöldparadicsom 12–0, Bőrizomtömlő–Nehéz SE-t 1–3, Grundfoci–Trakció 4–4, Himbi-Limbi–AC BACI 13–2, szabadnapos: Kovács Tüzép.

13. forduló: Grundfoci–Besenyszög 2–4, FC Komplex–Bőrizomtömlő 1–9, Kovács Tüzép–Nehéz SE-t 4–5, Trakció–AC BACI 4–1, Kés Villa Real–Zöldparadicsom 12–0, szabadnapos: Himbi-Limbi.

A bajnokság állása: 1. Nehéz SE-t 33 pont, 2. Bőrizomtömlő 27, 3. Kés Villa Real 24, 4. Besenyszög 23, 5. Himbi-Limbi 20, 6. Grundfoci 17, 7. AC BACI 15, 8. Trakció 10, 9. Kovács Tüzép 6, 10. Zöldparadicsom 6, 11. FC Komplex 4 pont.

Szeniorosztály:

Az öregfiúk pontvadászatában az éllovas Stabil FC gólerős játékkal szállította a kötelező győzelmeket. Mögötte a HYAB 4 cent és a Castrum-Ex csapata is magabiztosan tartja második, illetve harmadik helyét a bajnoki tabellán.

12. forduló: Stabil FC–Műszol 3–0, ZDG Jazz Pub Kft.–Castrum-Ex 0–3, Fire Oil–HYAB 4 Cent 0–0, Oldsmobile–Keszau 2–0.

13. forduló: ZDG Jazz Pub Kft.–Műszol 0–5, Fire Oil–Castrum-Ex 2–2, Oldsmobile–HYAB 4 Cent 1–5, Stabil FC–Keszau 9–2.

14. forduló: Műszol–Fire Oil 4–7, Castrum-Ex–Oldsmobile 6–1, HYAB 4 Cent–Stabil FC 1–5, Keszau–ZDG Jazz Pub Kft. 6–3.

A bajnokság állása: 1. Stabil FC 38 pont, 2. HYAB 4 cent 33, 3. Castrum-Ex 27, 4. Oldsmobile 18, 5. Fire Oil 16, 6. Keszau 16, 7. Műszol 7, 8. ZDG Jazz Pub Kft. 6 pont.