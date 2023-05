Véget értek a női NB I.-es osztályozós küzdelmek. A ligában utolsó helyen záró Jászberénynek a Kispest SE csapatával kellett megmérkőznie NB I.-es tagsága megtartásáért. Az erről döntő oda-visszavágó első mérkőzésén szoros küzdelemben a Kispest 3:1-re nyert. A második, fővárosi találkozón így már bravúrra lett volna szüksége a berényieknek, hogy valahogy megkapaszkodjanak az NB I.-ben. Ez végül nem sikerült, a kispestiek 3:0-val nyertek, és feljutottak, míg a Jászberény a következő idényt már az NB II.-ben kezdi.

– Amikor nekikezdtünk az idénynek, tudtuk, hogy nehéz lesz, hiszen erős NB I.-es mezőny jött össze. A Debrecen tűnt megfoghatónak, de ott is játszott két légiós, ezzel szemben a mi játékosaink fiatalok, diákok.

Így rutinos felnőtt játékosok híján nem is lehetett másként

– foglalta össze a kieséssel végződő szezont a Jászberény vezetőedzője. Deme Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, nem keseredtek el, hiszen nem volt elvárás az NB I.

– A célunk az, hogy jó utánpótlásképző-műhelyt működtessünk. Ez eredményes is, rengeteg fiatalt nevelünk, több mint 200 lánynak biztosítunk sportolási lehetőséget, és a mostani csapatunk is tulajdonképpen egy jó junior gárda, amely korosztályában az ország legjobb 10-12 csapata között van – mutatott rá a szakvezető. Deme Gábor kiemelte, a város sporttámogatásainak csökkentése okán nem is lehetnek vérmes reményeik, ugyanakkor szerinte az alap megvan, amire bármikor építeni lehet.Rózsa Róbert