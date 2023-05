NB III. Keleti csoport

Sényő FC -Facultas–Tiszafüredi VSE 2–0 (0–0)

Sényő, 200 néző, vezette: Szántó Simon (Zahorecz, Németh)

Tiszafüred: Tajti – Karika (Illés, a szünetben), Baranyi, Pataki, Tomola – BARZSÓ (Varga D. 87.), Oláh N., Mácsai – Kertész (Pintér V. 74.), Oláh L., Skulka (Sallai 74.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Kovács Á. (60., 65.)

Bár a Sényő többször is veszélyeztette Tajti kapuját az első félidőben, a Facultas ekkor még sikeresen tartotta magát. Barzsó révén lehetőségei is adódtak, de a középpályás távoli és közeli próbálkozásait is hatástalanította az ellenfél hálóőre. A második félidőben Skulka ziccert is kialakított, de a következő percben már a hazaiaknál volt az előny. A leálló vendég védelem asszisztálása mellett szerezték meg a vezetést, amit nem sokkal később egy kontra nyomán újabb hazai találat követett. A két gólos vezetésre nem tudott reagálni a Dorcsák csapat, így a gyenge tavaszi szereplést ezúttal sem tudta feledtetni.



Dorcsák Zoltán:

Minden tekintetben felülmúlt bennünket a hazai csapat, igazából nem volt esélyünk a pontszerzésre sem.