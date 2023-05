Világklasszisok sora gyűlt össze szombaton, Szolnokon, az Alcsi-Holt-Tisza partján. A Szolnoki Vízisporttelepen rendezik a hétvégén az I. Felnőtt Női Kajak és Ifjúsági Válogató nevű versenyt, amely az első, tétre menő viadala az évnek. Míg ugyanis a május eleji, szegedi válogató, és az azt követő, szintén szegedi világkupa-verseny még tájékoztató jellegű volt, a szolnoki eredmények már beleszámítanak a nyári világversenyekre való kerethirdetésbe.

A legnagyobb figyelem az olimpiai szám, az 500 méter döntőjére irányult, amely táv megnyeréséért a hazaiak, a Szolnoki Kajak Kenu Klub kiválóságai is vízre szálltak.

Futamgyőztesként Hadvina Dóra, tokiói olimpiai aranyérmes be is jutott a táv szombat délutáni döntőjébe. Követte példáját Csikós Zsóka is, aki másodikként kvalifikált előfutamából. Vele egy futamban indult a szolnokiak harmadik versenyzője, Decsi Dorina is, ám nem jutott be a fináléba.

A számot végül nagy fölénnyel a kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara (Honvéd) nyerte meg 1.58,778 perccel idővel. Mögötte viszont óriási verseny alakult ki az érmes helyekért, a 2-6. helyezettek szinte egyszerre csaptak be a célba. Hadvina Dóra ezúttal nem lemaradt a dobogóról, 2.00,014-gyel az ötödik helyet szerezte meg, míg Csikós hetedikként ért be (2.03,720).