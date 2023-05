NB III. Keleti csoport

DVSC II.–Jászberényi FC 6–0 (4–0)

Debrecen, Oláh G. utca, 100 néző, vezette: Práth Dávid (László I., Ancsin)

Jászberény: Ecsegi – Muhari, Szabó M., Petró (Kövér, a szünetben), Gattyán – László K. – Nagy L. (Panyi 79.), Kurunczi (Benedek Z., 37.), Lukovszky – Reizinger (Magyar 79.), Varga L. Edző: Besenyi Gábor.

Gólszerzők: Kócs (27., 57.), Batai (12.), Fábián (19.), Bökönyi (29.), Lipcsei (73.)

Már az első félidőben eldőlt a bajnoki pontos sorsa, hiszen négy gólos hazai előnnyel vonultak pihenőre a csapatok. A sok sebből vérző Jászberény ezúttal sem tudta átlépni saját árnyékát és az utolsó NB III-as mérkőzésén is súlyos vereséget szenvedett a harmadik helyre aspiráló debreceni fiatalok ellen. A DVSC második együttese így sem tudta azonban elérni a dobogót, mivel városi riválisa a DEAC is kiütéses vereséget mért a szinten kieső Békéscsabára, így ők futottak be a harmadik helyre.