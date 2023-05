NB III. Közép csoport

Paks II.–Szolnoki MÁV FC 1–5 (0–2)

Paks, 200 néző, vezette: Nyekita Benjámin (Molnár, Kondákor)

Ezt a mérkőzést is nagy önbizalommal kezdte a Tisza-parti együttes és épp jókor, már a találkozó elején megszerezte a vezetést. Támadásban maradt a vendégcsapat és mint azt már megszokhattuk a fiúktól, helyenként szemre is tetszetősen futballoztak. Ennek meg is lett az eredménye, fél óra múltán újabb találat érte a hazai fiatalok kapuját. Ráadásul egy korán beszedett kiállítás miatt megpecsételődni látszott a Paks II. sorsa.

A folytatásban sem lankadt Horváth Csaba együttese, és mindjárt a második játékrész elején ismét egy góllal jelezte, ezen a napon nem szeretne lapot osztani a pályaválasztónak. Akiknek mégis sikerült szépíteniük, ám egy Tömösvári-találat végképp eldöntötte a találkozó végkimenetelét. Pinto kiállítása rontott valamelyest az összképen, ám az utolsó gól újra megédesítette a győzelem ízét.

Szolnoki MÁV: Csáki – KÓPIS (Dudok 76.), KIS B. (Pinto 57.), Szabó R., Antal (Sitku 76.) – LENGYEL B. (Iván M. 68.), Tisza, Pelles ROKSZIN (Barna V. 68.), KALMÁR F., Tömösvári. Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Nagy R. (57.), ill. Kalmár F. (29., 49.), Lengyel (11.), Tömösvári (63.), Szabó R. (74.)

Kiállítva: Nagy M. (38.), ill. Pinto (69.)

Horváth Csaba: Szerintem, ha normális időpontban játsszuk a mérkőzést, még több góllal nyerhetünk volna. Természetesen így is örülünk azért a győzelemnek.