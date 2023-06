A csoport selejtezőkben már egyszer összemérték erejüket a felek, akkor a magyar együttes 12–6-os győzelmet aratott. Az elődöntő azonban a vártnál jóval keményebb csatát hozott. Mintegy tíz percig úgy tűnt, hogy a szárnyaló csapatunk újabb magabiztos sikert fog aratni az amerikaiakkal szemben, hiszen már négy góllal is vezettek, 6–2. A folytatásban azonban elég volt egy fegyelmezetlenség, ugyanis Szécsi Marcell összekülönbözött az egyik amerikai játékossal, elvben visszafejelt, legalábbis ezt hozták ki a VAR-ozást követően a játékvezetők, ezért Szécsi piros lapot kapott, csapatunknak pedig négy percig emberhátrányban kellett játszania.

A folytatásban Vismeg Zsombor centerből parádés gólt lőtt, az amerikaiak azonban a nagyszünet után utolérték csapatunkat, 8–8. Szerencsére nem ijedtek meg a mieink, hanem összekapták védekezésüket, támadásban pedig egy 4–0-s rohammal állva hagyták vetélytársukat. A végjátékban elmaradtak az izgalmak csapatunk behúzta a meccset, és bejutott a fináléba.

Sokat beszéltünk előtte arról, hogy nem adhatunk semmilyen lehetőséget az amerikaiaknak, mert ők ezt mindig meglovagolják – mondta Kovács Róbert szövetségi edző, a vlv.hu-nak.

– Sajnos 6–2-es vezetésünk után visszahoztuk őket a meccsbe, de ismét bebizonyosodott, hogy a világbajnokság legjobb emberhátrányos-védekezéses csapata vagyunk. Túl tudtuk tenni magunkat a történteken, hátul igazi csapatként működtünk, hatalmas szívvel és erős lábbal, elöl pedig most nagyon kellettek az egyéni villanások, klasszismegoldások Vigvári Vincétől és Tátrai Dávidtól. Szerencsére ez benne van a csapatban, hiszen rengeteg jó játékosunk van, most éppen rájuk hárult az a szerep, hogy megoldják az extrafeladatot is. A szerbek elleni döntőben igazából már semmi nem számít csak az, hogy az alatt az egy óra alatt, amíg bent leszünk a vízben, a fejek mennyire lesznek tiszták és ki lesz higgadtabb a helyzetkihasználásban, kit vezet eredményesebb védekezésre a szíve – hangsúlyozta a szakember.

Magyarország–Egyesült Állomok 13–9 (4–1, 2–2, 2–4, 5–2)

Gólszerzők: Tátrai 5, Vigvári Vince 4, Nagy Á. 2, Mészáros M. Vismeg Zs., illetve Dodd 4, McFarland, Watson, Carson, Castillo, Mundelius.

A másik elődöntőben: Szerbia–Görögország 14-8

A magyar–szerb vb döntő szombaton 18.30-kor kezdődik Bukarestben.