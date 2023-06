Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere nyitotta meg a rendezvényt, bevezetőjében méltatta az életében közismertségnek örvendő és rendkívül népszerű Ignácz Kálmán "Kadi" tengós pályafutását és kiemelte: a teniszcentrum lábtenisz edzések és versenyek helyszínéül is szolgál majd a jövőben, a tömegsport iránti igényeket szolgálva.

Ezt követően már a játéké lett a főszerep, összesen nyolc pályán zajlottak a mérkőzések. A profik között (három érintő, egy pattanó) és a klasszikus kategóriában (két érintő, egy pattanó) is jól vette a csoportmérkőzések akadályait a Lengyel Béla , Rokszin Ádám (ők ketten a Szolnoki MÁV labdarúgói), Fazekas Péter trió, akik nyílegyenesen meneteltek a döntő felé. A többi szolnoki versenyzőnek kevésbé volt szerencséje, a szenior kategóriában nem osztottak igazán lapot a megyeszékhely képviselőinek, akiktől talán a nagy terhelés mellett a szikrázó napsütés is elvonta a kellő energiákat.

Egyéni bemutató színesítette az egész napos programot, amelyet a regnáló világbajnok, Fodor Ádám és Lengyel Béla (egykor ifjúsági Európa bajnok) vívott. Igaz, hogy előbbi simán nyerte a találkozót, ám kettejük egy szettes csatája tovább emelte az esemény nívóját. Egyre kiélezettebb küzdelmek jellemezték a folytatást és csakis a legjobbak kerülhettek a négy közé minden kategóriában. Rokszin Ádámėk remek tengót bemutatva mindkét kategóriában a fináléba verekedték magukat, ahol ugyan veszítettek, ám maradandó élményt szereztek maguknak és a nézőknek is. Az öregfiúk között a hazaiak közül csak Ács Károly tudott a négyben végezni akarattyai párjával Dienes Tivadarral, aki a sportág szövetségi kapitánya is. Neki volt köszönhető, hogy Fodor Ádám is tiszteletét tette a rendezvényen.

A szervezők néhány különdíjjal is meglepték a nap végéig kitartókat. Fodor Ádám a torna legjobbjának járó díjat kapta meg, Boros Tibor mint minden évben résztvevő, Balla Bea pedig fotók készítéséért vehetett át ajándékcsomagot a verseny rendezőitől.

Végeredmény:

Profi (1/3): 1. Fodor Ádám, Serfőző Tamás (Budapest), 2. Lengyel Béla, Rokszin Ádám, Fazekas Péter (Szolnoki Sportcentrum Lábtenisz Klub), 3. Molnár Gábor, Szlávecz István, Gejer Ferenc (Százhalombatta).

Klasszikus (1/2): 1. Demtsa András, Beke Zsolt (Budapest), 2. Lengyel Béla, Rokszin Ádám, Fazekas Péter (Szolnoki Sportcentrum), 3. Rádli József, Nyíri Péter (Budapest).

Szenior: 1. Bodnár László, Lénárt András (Miskolc), 2. Lindner Viktor, Makó Zsolt (Budapest), 3. Márki Ferenc, Nagy Tibor (Szeged), 4. Ács Károly (Szolnok), Dienes Tivadar (Balatonakarattya).