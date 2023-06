Az NB I.-be épp most feljutott MTK elemzőjeként dolgozik az az André Milán, aki Szolnokról került a fővárosba. A Szolnoki MÁV FC-ben is megforduló André később Budapesten végzett egyetemet, majd az aktív játékkal felhagyva edzősködött és lépett a ranglétrán egyre feljebb. Három éve egy videóelemző tanfolyam indulására lett figyelmes, amely elvégzése után váltott irányt az élete.

– A televízióban Hegedűs Henrik szakértői hozzászólásait figyeltem, hozzá hasonlóan láttam az eseményeket, éreztem, hogy ez tetszik majd nekem. Belefogtam, majd értesültem róla, hogy az MTK bővíteni szeretné elemzői csapatát, és én is képbe kerültem. Az U19-es csapatuk bajnokságot nyert, ifjúsági BL-ben is indult, majd a gárdát szinte egy az egyben áttették a harmadosztályba. Itt kezdtem a munkát, néhány hónap múlva Bognár György vezetőedző helyére Horváth Dávid érkezett, és vele együtt én is a felnőttekhez kerültem.

– Gondolom, az edzői szakma a szívéhez nőtt, nem volt nehéz lecserélni erre?

– Igaz, hogy szerettem azt is és szép lassan egyre komolyabb feladatokat kaptam, nem vagyok olyan intuitív személyiség, a kelleténél szerintem kevésbé tudok hatni a gyerekekre. A videóelemzés egy háttérmunka, ám mégis szerves része egy csapat felkészülésének.

– Mi pontosan a feladata?

– Többnyire azt csinálom, amire megkérnek, de nagy az önállóságom is. Általános elemzéseket készítek, kiemelve a javítandó területeket. Minden esetben foglalkozunk az ellenféllel is, készülünk rájuk, ritka az, ha csak magunkra koncentrálunk. Ez egy bizalmi állás, az értékelést is én tartom, persze az edző jelenlétében, aki megerősíti a megfigyeléseimet. Játékosmegfigyelő-tanfolyamra is járok újabban, mert a labdarúgás ezen területe is érdekel, és összeköthető a másik munkámmal.

– Hová, merre tart az elemző szakma?

– Itt az MTK-nál most arra törekszem, hogy segítséget szerezzek magam mellé, legyen olyan, aki felveszi a mérkőzést, nekem csak az elemzésekre kelljen fókuszálni. Előbb-utóbb egy jobb szoftverre is szükség lesz, amely lehetővé teszi majd az élő megfigyeléseket is, külföldön már előszeretettel alkalmazzák ezt a kispadoknál.

– Mi a célja, hová szeretne eljutni a munkájában?

– Nagyon szeretem ezt csinálni, de a játékosmegfigyelés is érdekel. Ezen a területen szeretnék majd fejlődni, előrébb lépni. Az elemzésben kevésbé látok előre, szeretném jól végezni a munkám, mert ha az edzőt menesztik egy klubtól, többnyire a stáb is megy. Szerencsére az MTK egy humánus klub, remélem egyhamar nem kerül erre sor.