A másodosztályban maradásért, illetve a feljutásért három-három együttes volt érdekelt az oda-visszavágós párharcban.

A BVSC-Zugló az elmúlt években komoly erőket mozgatott a feljutás érdekében. Most sikerült méghozzá a Szentlőrinc otthonában, hiszen hazai gól nélküli döntetlen után 2–1-re nyertek idegenben. Méghozzá a hajrában Horváth Roland góljával harcolták ki a feljutást

Egy hete az NB III. Közép csoportjának bajnoka, az Iváncsa az odavágón 1–0-ra nyert Kozármislenyben. A visszavágón azonban a Baranya vármegyei együttes magabiztos játékkal három gól különbséggel diadalmaskodott, és ezzel megőrizte NB II.-es tagságát.

A szebb napokat is látott Nyíregyháza végig szenvedte az egész szezont a másodosztályban. Edzők és játékosok, jöttek mentek a bajnoki végjátékban éppen, hogy csak elérték az osztályozós pozícíót. Az első összecsapáson nem kaptak gólt, igaz nem is lőttek. Ráadásul a visszavágón, amit kisvárdai albérletükben játszottak sérülés miatt nem szerepelhetett házi gólkirályuk, az egykoron Szolnokon is megforduló Novák Csanád. A lényeg, hogy Csősz Richárd 9. percben elért találatával nyert a Szpari, és ezzel továbbra is a másodosztályban szerepelhet.

Szentlőrinc–BVSC-Zugló 1–2 (0–0) A párharc győztese: a BVSC 2–1-es összesítéssel.

Iváncsa KSE–Kozármisleny 0-3 (0-1) A párharc győztese: a Kozármisleny 3–1-es összesítéssel.

Nyíregyháza Spartacus–VLS Veszprém 1–0 (1–0) A párharc győztese: a Nyíregyháza 1–0-s összesítéssel.

A vármegyei bajnokok – kivétel a marfűi legénység, amely megúszta az osztályozót, így feljutott az NB III-ba – az odavágókat játszották vasárnap kora este.

Eredmények:

Salgótarjáni BTC–Nyergesújfalu SE 3–0, Pápa–Gyöngyösi AK 0–1, REAC–Kállósemjén SE 8–3, Mohácsi TE–Dunaharaszti 2–0, Orosháza–Szombathelyi Haladás VSE II 1–2, Monostorpályi–Cigánd 2–1, Szeged 2011–Gárdony 5–1, Semjénháza–Dunaföldvár 1–4.

A visszavágókat jövő vasárnap rendezik.