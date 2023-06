Az előzményekről annyit mindenképp érdemes megemlíteni, hogy az előző bajnokság tavaszi fordulóiban is csak három pontot sikerült összekaparnia az akkor még Németh Gyula által edzett gárdának. Az őszi jó szereplésnek köszönhetően ezzel ugyan megmenekült az együttes, de nyáron vérfrissítésre volt szükség a talpon maradáshoz. Érkezett többek között az egykor innen elszármazott NB I-es múlttal is rendelkező Remili Mohamed, akitől sokat – talán túlságosan is – vártak a Jászság fővárosában. De ő és a menet közben érkező új tréner, Lakatos Béla sem tudott csodát tenni, és a megszerzett tizenhat pont nem sok jót ígért a folytatást illetően.

Hiába volt a hónapok óta tartó nyeretlenségi sorozat után egy putnoki győzelem, később pedig egy ötmérkőzéses jó széria, a vezetőség nem akarta ės nem is tudta finanszírozni a csapatot tovább, és szinte mindenkit útjára bocsátott a téli átigazolási időszakban. Csak néhány helyi illetőségű fiatal maradt meg hírmondónak, a további helyeket a megyei első osztályban szereplő játékosaikkal töltötték fel. A második csapat így megszűnt és szinte a keret egésze egy pillanat alatt felsőbb osztályba léphetett, ám végül minden vizsgáján megbukott.

Ebben a ligában tehát könnyűnek találtatott az együttes, csak egy-egy felvillanásra tellett erejéből, szerzett pont nélkül, mindössze öt gólt rúgva esett ki az NB III-ból.

A Dr. Gottdiener Lajos elnök fémjelezte vezetés persze tudta, hogy ebből a nagy vérátömlesztésből túl sok jó nem sülhet ki, a kényszer hozta lépésre azonban szükség volt, mert – főleg a Covid-járvány óta – az önkormányzat és a szponzorok sem teljesítenek úgy, hogy NB III-as csapatot lehessen fenntartani belőle. Két évvel ezelőtt még a harmadik helyen fejezte be a bajnokságot a gárda, azóta pedig szinte megállt az idő Jászberényben. Ezért a klub inkább az utánpótlására fókuszál most, az elmúlt fél évben nagyjából kiderült, hogy ki lehet képes a felnőtt labdarúgásban való helytállásra.

Elsősorban helyi fiatalokra építenének, visszajutásban pedig jelenleg nem is gondolkodnak. Besenyi Gábor edző továbbra is élvezi bizalmat, akivel tárgyalni szeretnének a folytatásról. A berényiek június végén kezdik a felkészülést a megyei bajnokságra és már szervezik a nyári felkészülési mérkőzéseket is.