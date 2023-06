Cseh Sándor egykoron a szolnoki csapat játékosa, majd edzője is volt, irányítása alatt magyar bajnoki és kupagyőzelmeket, valamint Bajnokok Ligája címet nyert a Tisza-parti együttes. A szakember évek óta járja a világot a különböző korosztályos válogatottakkal, ha valaki, ő biztosan képben van az utánpótlással kapcsolatban.

Azt tudni kell, hogy U20-as válogatottunk imponáló játékkal rukkolt ki vb-n, a döntőben pedig régen látott, öt gól különbséggel verte a címvédő szerbeket. Vajon ennyivel a mezőny jár a csapatunk?

– kérdeztük a 46 éves szakembert.

– A vb előtt volt egy felkészülési torna Belgrádban, amit megnyertünk, de több szoros meccset is vívtunk vetélytársainkkal.

Egyszerűen fogalmazva, ez a tehetséges társaság jól elkapta a fonalat a tornán.

Nem feledve a csoportküzdelmek rajtján döntetlenre végeztünk a szerbekkel, végül ötöspárbajban győztük le őket. Lehet, hogy sokan nem tudják, hogy ezek a fiúk 16-17 éves koruk óta együtt játszanak a korosztályos válogatottakban. A felkészülési időszakban most is rengeteget dolgozott mindenki, jól sikerült a formaidőzítés is, ami a helyosztókon csúcsosodott ki. Még annyit, hogy egy mérkőzést akkor tudunk megnyerni, ha több gólt lövünk, mint ellenfelünk. Emellett elsőrangú volt az emberhátrányos védekezésünk, elsősorban ezeknek köszönhetően nyertük meg a világbajnokságot.

Talán sokan nem is tudják, hogy a junior korosztályban 1994-ben nyertünk utoljára vb-címet, abból a csapatból többen is olimpiai bajnoki címet szereztek a következő években.

– Többen és ön is kérdezte tőlem, hogy ebből a gárdából hányan lehetnek majd ott a válogatottban – folytatta Cseh Sándor. – Nem vagyok jós, tényleg jó lenne, ha ezek a fiatalok az elkövetkezőkben a felnőttek között is villognának. Ha egy konkrét számot akarnak hallani akár hét játékos is szerepelhet majd a későbbiekben a felnőtt válogatottban. És akkor még nem beszéltünk a felkészítő edzőkről, akik nagyszerű munkát végeznek nálunk, ne feledjük az U20-sok mellett a 16 és a 18 éves nemzeti csapataink is világbajnoki címvédők.