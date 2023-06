Áll egy tábla a szolnoki Véső úti atlétikai pálya lelátója mellett. Ez van ráírva:

Épült a fiatalok tehetséggondozása, a versenysport fejlesztése, az egészséges életmód elősegítése céljából.

E célok közül most hétvégén a középső, a versenysport kapta a főszerepet a 2020-ra felújított létesítményben. Szombaton és vasárnap egész nap zajlottak a többpróbázók küzdelmei a Véső úton, mivel idén Szolnokon rendezték a Felnőtt, U23 és U20 összetett országos bajnokságot. Mint korábban írtuk, Szolnokon most először rendeztek magyar bajnokságot az új pályán, így hazánk legjobb atlétái közül jó néhányan első ízben kóstolhattak bele a szolnoki rekortánba.

Legelőször a Budapesti Honvéd atlétái tartottak próbát, akik leghamarább, a szombati, 13.30 órás rajt előtt egy órával kezdték a bemelegítő kocogást.

Remélem, százon is így tolod majd!

– viccelődött az U20-as honvédos tehetség Németh Miklós vetély- és kortársával, az FTC-s Bánóczi Kristóffal, aki a többiekkel együtt szintén elkezdte az átmozgatást. Utóbbi vette a fricskát, és korosztálya leggyorsabb százméterét (11,00 másodperc) pörkölte oda – ez a szám nyitotta a viadalt –, majd távolugrásban is hét méter felett ugrott (7,04 méter). A fradis fiú viszont eztán befejezte, nem úgy mint Németh, aki remek formában versenyezte végig mind a tíz számot, és nagy fölénnyel (6954 pont) nyerte korosztálya magyar bajnoki címét.

Németh Miklósnak jó rugói vannak, a Honvéd tehetsége 7,04 méterre repült távolugrásban a Szolnokon rendezett összetett magyar bajnokságon

Fotó: Nagy Balázs

Klasszis dicséret a pályának – Csak pozitívat tudok mondani – összegzett a pályával és a versennyel kapcsolatban Zsivoczky-Pandel Attila, a 2005-ös világbajnokságon bronzérmet nyerő többpróbázó, aki a Budapesti Honvéd szakmai vezetőjeként jött Szolnokra. – Még versenyeztem itt, amikor salakkal és gumival volt borítva a távolugrógödör. Nagyon szépen átalakult a pálya, a futófolyosó gyönyörű. Az időjárás szerencsés, jó kis hátszél van, nincs túl meleg. Köszönet a szolnokiaknak, hogy ilyen jó országos bajnokságot csináltak – fogalmazott a korábbi klasszis.

Óriási egyéni csúcs hétpróbában

Drámai bukással kezdődött a női hétpróbázók versenye, amelyben szintén egy honvédos, Szűcs Szabina volt a főszereplő, aki 100 méteres gátfutáson óriásit esett. Az elkeseredett atlétát társai segítették le a pályáról. Fájdalma nem is annyira fizikai, mintsem abbéli volt, hogy már az első versenyszámnál nullázott, pedig végül több egyéni csúcsát is megdöntötte Szolnokon, összetettben pedig még így is hatodikként végzett.

Top-favoritként Krizsán Xénia is rajthoz állt Szolnokon. Az Európa-bajnoki bronzérmes többpróbázó már javában az augusztusi, budapesti világbajnokságra hangol, bár az elmúlt hetekben apróbb sérülések hátráltatták, és beteg is volt. – Küzdök magammal, hiszen májusban négy-öt hetet ki kellett hagynom, és ide sem pihenten érkeztem. Szeretném azért befejezni a versenyt, de konkrét célom ezúttal nincs, leszámítva azt, hogy hajtsam a lányokat, hogy minél jobb eredményt érjenek el – mondta hírportálunknak az olimpikon atléta.

A hétpróba top-favoritja, Krizsán Xénia (jobbra) ezúttal nem fejezte be a viadalt

Fotó: Nagy Balázs

Végül előbbi terve nem sikerült, a súlylökést követően kiszállt a versenyből. Utóbbi viszont igen: klubtársa, az MTK-s Nemes Rita úgy nyerte meg az ob-t, ami ritkaság: hét számából négyben egyéni csúcsot ért el, és 6222 ponttal összetettben is új egyéni legjobbat hozott össze, ezzel pedig még esélye van kvalifikálni a világbajnokságra. – Csodaként éltem meg a szombatot, nem gondoltam, hogy mindenből egyénit tudok csinálni. Nem is hittem el, nem is terveztem, csak csináltam – osztotta meg a verseny után rutinos versenyző, aki 2019-et követően másodjára nyert összetett bajnoki címet. – Távolugrásban még maradt, és a gerelyhajítás egy kicsit zsákbamacska, egyszerűen nem akar elrepülni a szer, úgyhogy ezen még dolgozni kell. A futáson meg nincs mit elrontani, futni kell. Bízom benne, hogy ez a verseny a vb-hez is sokat tett hozzá, és hogy a 24-ben lehetek – összegzett 2023 hétpróbázó magyar bajnoka.

Mesteri rúdugrás a férfiaknál

Tízpróbában a 19 éves Gálpál Zsombor életében először nyert felnőtt országos bajnokságot. A Honvéd versenyzője szintén egyéni csúcsok sorát hagyta Szolnokon: 100 méteren (10,92), 400 méteren (48,91), diszkoszvetésben (37,53 méter), rúdugrásban (4,70 méter) és 1500 méteren (4.42,82 perc) is egyéni csúcsot ért el – kiemelkedik ezek közül is a 4,70-es rúdugró eredmény –, míg magasugrásban beállította eddigi legjobbját (1,83 méter), végül 7475 pontos egyéni rekorddal nyert.

Ami a hazaiakat illet, Szabó Dániel a Szolnoki MÁV színeiben 11,52-es 100 méter, majd 6,37-es távol után befejezte az U20-asok versenyét. Keszthelyi Luca sem versenyezte végig a két napot, a szolnoki korosztályos magasugró kihagyása utáni visszatérésén dolgozik, erre használta ki a versenykörülményeket, és kezdetnek 1,69 métert ugrott.