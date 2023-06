A következő idényhez közeledve egyre több csapat teszi közzé a felkészülési programját a nyári időszakban. Így tett most a megyei másodosztályú Fegyvernek is, amely az edzőmeccsek mellett a játékoskeretét is próbálja erősíteni.

Ballók Viktor a hírek szerint ugyanis a fegyvernekieknél folytatja a pályafutását. A fiatal 19 éves támadó Karcagról tette át székhelyét, az előző szezonban a felnőtteknél az NB III-ban 26 alkalommal volt a keret tagja, ebből kétszer kezdőként, hétszer pedig csereként is pályára lépett, ezeken egy gólt szerzett. A nagykunságiak utánpótlásában öt szezont töltött el, előtte pedig Tiszagyendán nevelkedett.

A Fegyvernek az előző szezonban az ötödik helyen végzett a Megye II.-ben, a következő idényben pedig vélhetően még jobb eredményre törekszik majd az együttes, hiszen felkészülési programjában több megyei élvonalbeli csapattal is megmérkőzik

Az edzőmeccsek programja:

Július 15.: Fegyvernek–Lurkó Focimánia

Július 22.: Fegyvernek–Kenderes

Július 29.: Fegyvernek–Túrkeve

Augusztus 2.: Fegyvernek–Kunhegyes

Augusztus 5.: Tiszagyenda–Fegyvernek

Augusztus 12.: Fegyvernek–Fegyvernek U19.