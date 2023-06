A már második éve tehetségközponttá nyilvánított klub tanítványai az átlagosnál jobb szezont zártak, négy csapatuk is az első három között végzett saját megméretésén, többen pedig nagyon közel zártak ehhez a szezon végén. Ezúttal a klub országos bajnokságokban szerepelt csapatait vettük górcső alá.

U12-es korosztály

Az Országos Közép csoportba kapott besorolást Pelles András Baté, Attila edzőpáros csapata, további hat klub társaságában. Az összesen hét együttest számláló mezőnyben mindenki négy alkalommal találkozott a másikkal, többnyire nagy csatákban dőlt el a mérkőzések sorsa. A nyolc plusz egy játékossal, a két tizenhatos között zajló bajnokságban az eredmény még nem számított, tabellát sem vezettek, ennek ellenére valamennyi résztvevő tisztában volt a végső helyezésével. A lejátszott mérkőzések alapján a szolnokiak végül ötödikek lettek.

U13-es korosztály

Ez a korosztály párban szerepelt az egy évvel fiatalabbakkal, ugyanazon szabályok mentén, ugyanazon csapatokkal mérkőztek, az eredmények azonban itt is csak tájékoztató jellegűek voltak, tabella sem készült. A Salgótarján nem volt egy súlycsoportban vetélytársaival, a többiek találkozóin változó eredmények születtek, a legnagyobb favorit a Gödöllő volt. Utánuk azonban a Szolnoki MÁV fiataljai következtek, akik az utolsó egymás elleni meccsükön el is csípték a legjobbakat. Figyelemreméltó, hogy a huszonnégy találkozón két játékos (Pelles Ákos és Viola Kristóf) is elérte az ötven gólt, de Pelles Áron és Ruskó Zétény is húsz találat felett teljesített, a gárda pedig a második helyen zárt.

U14-es korosztály

Az Országos Alap csoport keleti régiójában szereplő együttes már nagy pályán és valódi pontokért szállt harcba ebben az idényben és nagy küzdelemben végül a negyedik helyen futott be, megelőzve a Nyíregyházát és azt a Gödöllőt, akit az utolsó körben utasított maga mögé. Az ősz jobban sikerült Antal Gábor csapatának, a tavaszi ponthullajtás viszont a fiatalok bronzérmébe került.

U15-ös korosztály

A Regionális Kiemelt Keleti bajnokságba benevezett gárda is a negyedik helyen végzett a tizennégy csapatot számláló mezőnyben, de a vesztett pontok és az első helyezettel szembeni különbség tekintetében is a legjobban szereplő utánpótlás-csapata lett a klubnak. Mindössze öt egység választotta el a célban az aranyérmes Újpesttől, amelyet akár meg is előzhetett volna, ha meg tudja ismételni őszi produkcióját Viola Kálmán együttese. Ők is visszaestek kissé tavaszra, és bár több bravúrt is bemutattak ezen időszak alatt, a gyengébb csapatok elleni pontvesztések sokba kerültek a 2008-ás születésű fiúknak a végelszámolásnál. A rendkívül gólképes támadójuk, Lázók Ruben huszonhét találata második helyet ért a góllövőlistán.

U16-os korosztály

Ez a korosztály lett a legeredményesebb ebben az esztendőben, bronzérmesként végzett az U15-tel azonos szintű bajnokságban. Fiatalabb kortársaikkal ellentétben tavasszal gyűjtögették szorgosabban pontjaikat Bontovics Ferenc tanítványai, elsősorban Kató Tamás és Finta Milán gólerős játékának köszönhetően. Előbbi nagyszerű futballjának köszönhetően a góllövő lista élén végzett harminchét találattal, és már a felnőtt csapat edzésein is megfordult, utóbbi pedig közel harminc góllal zárt a bajnokság végén. Az őszi huszonegyet harminccal fejelték meg a második felvonásban, a második Egert is sikerült legyőzniük hazai pályán, ám így sem tudtak feljebb lépni a harmadik pozíciónál.

U17-es korosztály

A kiemelt Keleti bajnokságban sokáig rosszul állt az együttes szénája. Mindössze tizenegy pont volt a neve mellett az őszi szezon zárásakor, amellyel közel állt a kieséshez. Tavasszal azonban összeszedte magát a társaság, és további tizenkilenc egységet gyűjtve fokozatosan távolodott el a veszélyes zónától, végül a középmezőny egyik tagjaként a nyolcadik helyen fejezte be a bajnokságot. Ebben nagy segítségére volt az a Kató, aki ebben a korosztályban is ontotta a gólokat, előfordult, egy hétvégén nyolc gólt termelt, két mérkőzésen.

U19-es korosztály

Az utánpótlás csapatok legidősebb korosztálya a Reginális közép "A" csoportba kapott besorolást a szezon elején és ősz végén legjobb negyedikként zárt, amellyel kivívta a tavaszi felsőházi rájátszást. A hozzá hasonló képességű együttesek ellen oda-visszavágó mérkőzéseket rendeztek a bajnokság ezen szakaszában is, és a zömmel tizennyolc évesekből álló fiatalok végül a hatodik helyen zártak. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy a gárda három tagjára, Pelles Patrikra, Antal Gáborra és Pinto Marióra már sokkal inkább számítottak a felnőtteknél, mint kortársaiknál.

Lányok

Női csapataik is eredményes évet tudhatnak maguk mögött. Az U14 harmadik, az U19 pedig második helyen végzett saját bajnokságában. Utóbbiak teljesítménye különösen megsüvegelendő, hiszen tavasszal veretlen maradt a gárda, és az elsőt is sikerült legyőzniük a lányoknak. A felnőtt gárda két fronton is érdekelt volt és valamennyi megméretésén a dobogón végzett. Egyre több amazon csatlakozik a klubhoz, a visszajelzések alapján jó úton jár a képzésük, aminek eredményeképp jövőre már saját nevelésű együttessel tudnak indulni az NB II.-ben.